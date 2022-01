El creador de 'La que se avecina' responde a una actriz que dijo que "nunca volvería" a la serie

Se acabó La que se avecina (Telecinco), pero la popular ficción que finalizó el pasado otoño sigue dando que hablar. En una entrevista con Fórmula TV, la actriz Beatriz Carvajal, que participó en la serie dando vida a Gregoria, habló de su experiencia, y no precisamente para bien.

La intérprete, que está de vuelta a la pequeña pantalla con Los misterios de Laura (TVE), habló primero de Aquí no hay quien viva (Antena 3) de la que dijo que era “una serie espléndida”.

Sin embargo, su opinión de la segunda ficción de Laura y Alberto Caballero no fue tan buena. “Luego se hizo La que se avecina, y yo cuando terminé la cuarta temporada me despedí por cosas, no quería seguir”, ha señalado la actriz.

Ante las preguntas de si le hubiese gustado volver como Gregoria como han regresado otros personajes de la serie, Carvajal ha sido rotunda: “No, no, no, no, no me hubiese gustado volver. De ningún modo. Me fui por otros motivos de ahí y no volvería”.

“Les deseo que sigan teniendo mucha suerte y les siga funcionando estupendamente, porque sé que los ve todo el mundo, pero yo no tengo ninguna gana de volver a estar”, señaló.

Para zanjar la polémica, el creador de la ficción, Alberto Caballero ha respondido con un tuit en el que ha recordado con humor por qué no podría volver Gregoria. “Y además sería complicado: Gregoria murió haciendo lo que más quería”, señaló haciendo referencia a que murió haciendo croquetas, apodo por el que se le conocía como Doña Croqueta.