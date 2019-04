La reacción de Albert Rivera a la pregunta de Susanna Grisso sobre la droga

El presidente de Ciudadanos presentó una demanda por intromisión ilegítima en el derecho al honor, que finalmente retiró tras llegar a un acuerdo en el que se recoge las disculpas de Monedero. Más tarde, dijo que no tenía “fundamento alguno para señalar un supuesto consumo de drogas por parte de Rivera”. Pero el rumor ya se había extendido.

☕️ Las 'fake news' sobre la vida privada de la gente afectan a sus familias. 🇪🇸 @Albert_Rivera "Soy liberal, nunca criticaré a nadie por actuar como desee, pero lo que no voy a aceptar es que se mienta sobre mi vida" #CaféDecisivoRivera pic.twitter.com/oL6NpFPwCO

“Personalmente, me afectaba poco pero un día me di cuenta que le afectaba a mi familia. Un día me llamó mi madre llorando, preguntándome si había visto lo que había dicho Monedero sobre mí”, ha explicado Rivera.

Ante su oposición a estar continuamente negando rumores, su madre le pidió en esa conversación que lo hiciera, por ella y por su hija, porque todo se queda en las redes.

El líder de Ciudadanos ha negado rotundamente estos rumores. “No me he drogado en mi vida, ni droga dura ni cocaína ni nada parecido, pero nunca”, ha afirmado en la entrevista.

“Pero podría haberlo hecho, como lo hacen algunos de los que critican eso, algunos de los que dicen eso y hacen bromas. Me consta que algunos de ellos se drogan”, ha continuado para terminar diciendo que no va a criticar a nadie por hacerlo, “pero tampoco voy a aceptar que se mienta sobre mi vida”.