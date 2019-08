La respuesta de Javier Ruiz a quienes le llaman "hijo de puta" y "gilipollas" en Twitter

Javier Ruiz, presentador de la segunda mitad del programa Hoy por Hoy de la Cadena SER, ha entrevistado al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, con quien ha mantenido momentos de tensión.

Uno de esos momentos ha tenido lugar cuando Ruiz ha asegurado que Podemos no sacó adelante los Presupuestos del Gobierno. “Pero por favor, Javier, no me lo puedo creer que estés diciendo esto”, ha contestado Iglesias, quien ha defendido que su partido defendió su aprobación.

“El PSOE argumenta que esto cae y nos vamos a elecciones porque no sacamos adelante los Presupuestos, porque Podemos vota con...”, ha proseguido el periodista.

″¡Que no, hombre, que no, que votamos a favor!”, se ha quejado Iglesias.

“Sí, sí, sí, pero yo le digo, el PSOE argumenta: son ustedes los que han tumbado la estabilidad del Gobierno”, ha contestado Ruiz.

“No es verdad, Javier”, ha contestado Iglesias, quien cree que una cosa es que él sea un “escollo” y otra que el PSOE culpe, en esta ocasión, a Podemos por no apoyar los Presupuestos. “Eso no lo ha dicho, Javier, o sea, compruébalo”, le ha instado.

Este y otros momentos de la entrevista han hecho que Javier Ruiz haya sido ‘trending topic’ en Twitter durante buena parte de la mañana con comentarios durísimos contra el periodista a los que él ha contestado con esta reflexión: