La respuesta de Macarena Olona cuando le preguntan qué haría si tuviera un hijo gay

La política de Vox Macarena Olona ha sido preguntada directamente en una entrevista en Telemadrid con Euprepio Padula sobre lo que le diría a su hijo en caso de que le dijera que es gay.

“Yo soy mamá primeriza, una bendición a mis 40 años, un milagro. Es un hijo varón. Déjame que te diga de entrada que yo lucho, y VOX lucha, porque una pregunta como la que me estás haciendo sea absolutamente irrelevante en España, sea impensable”, ha comenzado diciendo la dirigente ultraderechista.

Olona ha entrado a responder a la pregunta de una forma personal, algo que según ha contado no acostumbra a hacer: “No lo quiero eludir. Si mi hijo el día de mañana viniese a casa y me dijera que es gay, actuaría de la misma forma como si me dijera que tiene novia, es decir, con inteligencia”.

“Le diría que quiero conocer a su pareja porque lo siguiente que haría sería intentar ser la suegra preferida para no perder a mi pollito”, ha sentenciado la diputada de Vox.

El presentador y politólogo también le ha preguntado sobre su opinión sobre la adopción en parejas homosexuales. Olona tampoco la ha esquivado y ha zanjado la cuestión.

“Cuando los medios y otras formaciones no tergiversan nuestro mensaje, se escucha alto y claro. En él no hay ningún atisbo de demonización hacia personas que mantienen relaciones con personas del mismo sexo. Defendemos igualdad de derechos en España, que está garantizado en la Constitución”, ha asegurado.

Finalmente, Olona ha señalado que sí que demonizan a “los chiringuitos subvencionados, al lobby LGTBI o al feminismo mal representado por Irene Montero”. De hecho, de la ministra de Igualdad ha dicho que “como mujer no sabe por dónde le viene el aire y que como mujer está muy perdida”.