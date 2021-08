La respuesta de Paloma del Río a la pregunta de si ha encontrado impedimentos por ser lesbiana

La popular periodista de TVE Paloma del Río, considerada como una de las voces más autorizadas y seguidas en deportes femeninos y minoritarios, ha sido protagonista en las últimas horas por una respuesta que ha dado durante una entrevista que ha concedido al diario El Confidencial.

Del Río ha sido preguntado por si ha encontrado durante su extensa carrera profesional algún impedimento por ser lesbiana.

“Yo he encontrado más problemas por ser mujer que por ser lesbiana. Siempre he hablado de mis idas y venidas con el resto de compañeros, con total normalidad. Nunca me he escondido, y eso es lo que hay que hacer, normalizar una situación que está en la calle, en las empresas y en el día a día”, ha contestado.

La periodista ha destacado que faltan referentes y que cuando llega el 28 de junio hay que pregunta por qué se celebra el Orgullo. “Es la misma gente que no pasa por el trance de querer a una persona del mismo sexo, que no conoce los quebraderos de cabeza y el sufrimiento que es estar señalado por tus vecinos y paisanos”, ha añadido.

Especialmente, ha señalado que esto ocurre más en pueblos pequeños donde “todavía hay gente que se ha tenido que marchar para poder hacer su propia vida”.

Dentro de RTVE, ha confesado que siempre ha habido mucha libertad, aunque “en ocasiones únicamente aparente”. Ha contado que ha podido sentir críticas por la espalda y cuchicheos, pero que rápidamente le ha llegado todo y ha sabido perfectamente “la persona que de frente te dice lo maja que eres y por detrás te cuestiona, insulta y minusvalora por ser mujer o lesbiana”.

“Esa hipocresía me parece tremenda porque suelen ser personas con unas virtudes acrisoladas, de una ética aparente que a tus espaldas son unos chismosos y cínicos que no son capaces de decirte lo que piensan a la cara”, ha afirmado.

Además, ha reconocido hoy en día ya no le hace mella, ya que el hecho de que lleve 35 años en RTVE le ha permitido conocer a todo el mundo: “Ya sabes quién es real, quién se presenta a ti sin dobleces, y quién viene a dorarte la píldora de frente y te apuñala por la espalda”.