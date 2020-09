La salud en Gaza, al borde del abismo

Pero las dificultades vienen de antiguo. Soraida Hussein, que también trabaja en Alianza y es responsable de programas de género en Palestina, recuerda que ya hace 15 años que Gaza sufre un bloqueo por parte de Israel. Recuerda que de poco sirvieron, a la postre, las ‘flotillas internacionales’ que acudieron en rescate de la población, y sobre todo para visibilizar su situación. Hace años que se sabe que es ’la cárcel más grande del mundo”. Y no pasa nada. Una prisión humana en la que los israelíes y los egipcios abren y cierran puertas a su antojo.

En el actual contexto global, los 1.550 contagiados y 110 fallecidos por coronavirus en la Franja, no son muchos. Pero si hay un lugar donde todo puede estallar, donde hoy la pobreza y la desesperación es tangible, es en la Franja, con un 90% de la población a la que no le queda más remedio que pedir ayuda cada día a la UNWRA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos; un territorio en el que los pequeños negocios que con tanto esfuerzo se han puesto en marcha –entre ellos, los que ONGs como la española han apoyado para promover el trabajo entre las mujeres- se ven abocados al cierre; donde el paro y el miedo añadido a la carga emocional de haber sufrido varias guerras y sus consecuencias, aumenta la violencia familiar, especialmente contra ‘ellas’, madres, hijas, hermanas, abuelas…porque sigue siendo una sociedad eminentemente patriarcal.

“Con el COVID-19 todo ha empeorado aún más. En Gaza no es posible aislarse en las casas, los centros de aislamiento montados por Hamás no tienen climatización, no se puede salir a trabajar fuera y no tampoco tele-trabajar porque hay cortes de corriente. Sin agua, sin electricidad, sin atención en salud… Es una situación de gran tensión social y emocional”, denuncia Soraida.