La Sexta Noche vivió este sábado un momento histórico cuando su presentador, Iñaki López, entrevistó a las cinco nuevas ministras del Gobierno. El programa también aprovechó para rescatar algunos momentos curiosos del pasado de todas ellas y sorprendió con el vídeo elegido para Isabel Rodríguez, la nueva ministra portavoz.

Rodríguez fue durante mucho tiempo tertuliana de ese mismo programa, que rescató una fuerte bronca que tuvo con Irene Montero, ahora ministra de Igualdad, el 28 de noviembre de 2015, cuando ambas estaban todavía lejos de formar parte del mismo Gobierno.

En aquel momento, Rodríguez aseguraba que “la ley de desahucios se produjo como consecuencia de que había muchísima vivienda vacía” y “la gente no quería alquilarla”.

“Para dar garantías a las personas que querían alquilar esas casas...”, decía la nueva ministra portavoz, que se veía interrumpida por Montero: “Les desahuciabáis más rápido. Muy bien, dejabais a la gente en la calle sin alternativa habitacional violando los derechos humanos. ¡Muy socialista es eso! ¡Muy socialista! Ley de desahucios exprés”.

Rodríguez no se cortaba y contraatacaba: “No, no cariño. No seas demagoga. ¡No seas demagoga! Era una demanda social para promover la vivienda de alquiler frente al consumo en propiedad”.

Al ver esas imágenes ahora, en 2021, la ministra portavoz no ha podido más que echarse a reír: “Qué pasión le ponemos a la cosa. Me lo pasaba bien, me divertía en estas noches. Y en política, como en la vida, nunca hay que perder la pasión”.