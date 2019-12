AntonioGuillem via Getty Images

Aunque algunos digan que la crisis se ha acabado o está llegando a su fin, hay algunos sectores de la sociedad que aún la sufren en su día a día. Uno de ellos son los jóvenes, cuya situación precaria hace que su futuro sea incierto y que no sigan el proceso de evolución social al que lleva el progreso. El esfuerzo económico necesario para costear el alquiler de una vivienda libre supone, de hecho, el 94% del sueldo de los jóvenes.

Este martes, el Consejo de la Juventud ha presentado el Observatorio de Emancipación que hacen cada semestre. Los datos el primer semestre de 2019 son demoledores: un 29,2% de los jóvenes españoles de 30 a 34 años no están emancipados, es decir, que viven aún en casa de sus padres, un porcentaje que aumenta hasta el 81,4% entre los jóvenes de 16 a 30 años, la mayor tasa de los últimos 17 años, según el balance general del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud.

“Emanciparnos es una misión imposible. Más del 80% de las personas jóvenes no es que no queramos salir de los hogares de nuestros padres, es que no podemos”, ha señalado la vicepresidenta de Consejo de la Juventud de España, María Rodríguez.

Además, de los datos se desprende que la superficie máxima tolerable de alquiler a la que puede acceder una persona menor de 30 años asalariada es de 25,4 metros cuadrados.

La cifra más baja desde 2002

La cifra de que solo el 18,5 % de los jóvenes de entre 16 y 29 años está emancipado en España se trata de la más baja desde 2002. Además el estudio indica que son las mujeres, con un 22,5 %, las que abandonan más el hogar familiar frente al 14,8 % de los hombres.

El esfuerzo económico necesario para costear el alquiler de una vivienda libre ha pasado del 88,9 % del salario neto de un joven en 2018 al actual 94,4 %, según ha explicado Joffre López Oller, encargado del estudio.

En el caso de compra de vivienda, el importe inicial de una cuota hipotecaria ascendería al 62,4 % del salario neto de una persona joven.