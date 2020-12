La técnica de respiración que cambiará tu vida sexual

RuslanDashinsky via Getty Images

Cierra la boca, es lo mejor que puedes hacer para mejorar tu vida sexual. Al menos eso piensa Patrick McKeown, autor del libro The oxygen advantage, en el cual defiende a capa y espada los beneficios de la respiración nasal para mejorar la condición física. ¿Es posible que quienes respiran por la nariz experimenten un mayor deseo? Las conchas nasales, recubiertas por un tejido similar al del clítoris y los pezones, funcionan como reservorios de óxido nítrico, una molécula clave para abrir las vías respiratorias y también para la vasodilatación de determinados cuerpos cavernosos. Inhalar y exhalar exclusivamente por la nariz asegura al cuerpo un suministro constante y fluido de este gas.

Sin ir más lejos, la famosa pastilla azul que ha hecho de oro a una farmacéutica está basada en el descubrimiento de los efectos del óxido nítrico, que también parece incrementar la líbido en la mujer al mejorar la vascularización hacia los genitales. Sin embargo, hasta los años 80, esta molécula sólo era conocida por su efecto negativo en el medioambiente. Poco a poco, la comunidad científica se hizo a la idea de que un gas tóxico en el exterior tuviera un papel indispensable para mantener, no solo la erección, sino la buena salud del cuerpo humano. En 1992, la revista Science proclamó el óxido nítrico como molécula del año y en 1998 el premio Nobel de medicina fue para Furchgott, Ignarro y Murad, tres investigadores que descubrieron la importancia de este compuesto para el sistema cardiovascular.

Respirar por la nariz está en boga en EEUU. La segunda temporada de la serie Cobra Kai abrió con un insulto, mouthbreathers, para definir a los novatos del dojo, que son aquellos que aún respiran por la boca. Y es que tanto en el yoga, como en el tai chi, el qigong y otras artes marciales orientales, la respiración nasal es un prerrequisito. Y lo es porque proporciona un buen número de beneficios que, mirados de cerca, son esenciales no solo para el rendimiento deportivo, sino para preservar la salud general. La nariz no solo calienta el aire y lo humidifica, sino que también funciona como filtro para un buen número de virus y bacterias y reduce el ritmo cardíaco. El Tao no mide la vida en años, sino en latidos y respiraciones.