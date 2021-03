La trágica vida de Demi Lovato desconocida hasta ahora

La que fuera chica Disney, especialmente por Camp Rock, y que empezó en los programas infantiles a los 6 años, se enfrentó a enfermedades poco comunes en una persona de su edad, debido al consumo de drogas y alcohol. Esos tres ataques cerebrales le provocaron ceguera, entre otros daños cognitivos, cuando aún estaba en cuidados intensivos —y ahora tiene problemas permanentes de visión y se le considerada legalmente ciega—; y el ataque al corazón del que se habla en el tráiler, una neumonía después de que casi se ahogara en su propio vómito y un fallo multiorgánico, como recoge The New York Times .

Su caída en el mundo de las drogas comenzó “de una forma recreativa”, aclara, “pero no puedes hacer eso con la heroína, pasas a ser un adicto”. Y, aunque consiguió mantenerse sobria y limpia durante seis años, volvió a caer en 2018, cuando sufrió la sobredosis, después de descontrolarse con el consumo y empezar a tomar sustancias que no había probado antes. Un cocktail casi mortal.

Su vida desenfrenada le hizo ingresar en una clínica de desintoxicación, aunque revela que sigue bebiendo “con moderación” y que aún fuma marihuana. “Sé que he acabado con lo que puede matarme, pero diciéndome a mí misma que nunca podré beber nada con alcohol o fumar marihuana me siento como si fallara. Para mí es blanco o negro”, aclara. “Me di cuenta de que si no me permito un poco de margen de maniobra, voy a lo duro. Y esa será mi muerte”, considera.