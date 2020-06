La bronca de Jorge Javier Vázquez a un concursante de 'Supervivientes': "Eres un auténtico coñazo"

El Guardia Civil Jorge Pérez se alzó como ganador del programa , pero antes de que se conociese el veredicto final, el protagonista fue Hugo Sierra, ganador de GH Revolution. El motivo fue la bronca que le echó Jorge Javier Vázquez tras su reacción al conocer que no seguía en la final del programa. “Es la decisión de la audiencia y la tengo que respetar. Sé que me he dejado la piel y no sé que he pasado para quedarme a la puertas de la final”, dijo el uruguayo.

Sin embargo, él mismo trató de justificarse diciendo que su expulsión se debía a ser demasiado “visceral”, pero que no iba a cambiar su actitud, y anunció que no participaría en ningún otro reality. “He estado reflexionando estos días y esto de los realities no es para mí. Este será el último reality que voy a hacer. Me dedicaré con la misma pasión a mi nuevo trabajo. Le digo gracias a la producción, a mi legión que les veré en mi directo y nada, a todos gracias y hasta aquí llegó mi historia televisiva porque no tengo el temple para esta historia”, detalló.

Esta actitud cabreó a Jorge Javier Vázquez que no entendió su actitud y le recriminó su “pataleta” al despedirse. “Para mí eres un concursante de reality que me encanta pero realmente tu discurso me lo creería si te lo creyeras tú. Te vas como gran perdedor de esta edición y no lo vas a asumir porque si algo ha quedado claro es que no sabes perder. A mí me encantaría tener un padre que me enseñara que en la vida también hay que saber perder. Porque es lo que hace uno normalmente, perder”, le dijo el presentador.

Vázquez recalcó que le había gustado su participación en este reality y en GH Revolution, pero le aconsejó que cambiase su actitud y dejase atrás el “yo soy así”. “Tú ahora tienes una pataleta de que no vas a participar nunca más en un reality”, añadió antes de quitarle hierro al asunto con una sonrisa y soltarle su última pulla. “Ahora que ya no estás en el concurso puedo decírtelo. Eres un coñazo, pero eres mi coñazo”, concluyó.

Las palabras de Vázquez no sentaron demasiado bien al concursante, que no apareció más delante de las cámaras ni siquiera cuando se anunció que Jorge había sido el ganador del reality. “Ha declinado la invitación”, dijo Lara Álvarez. “Mira que me extraña que no esté”, contestó el presentador.