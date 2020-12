La vacunación está a punto de empezar, pero la normalidad aún queda lejos

Todo esto no quiere decir que en 2021 no vayan a relajarse las restricciones. Lo más probable es que la gente pueda volver a estar con sus seres queridos, sobre todo al aire libre en verano, cuando se espera que descienda la transmisión. Lo que está claro es que este 2021 todavía no le diremos adiós del todo a las mascarillas, al teletrabajo ni a la distancia interpersonal.