¿La vida es un cómic o viceversa?

Cuando era un poco más joven, digamos unos 40 años atrás, fumaba porros desde el desayuno, trabaja como dependienta en una tienda de regalos (de esas en las que solo hay cosas bonitas que te alegran la vista, y en las que los clientes entran y salen con una sonrisa) y leía cómics. El Víbora era uno de mis favoritos y solía meterme tanto en las historietas, que acababa viendo la vida y a la gente como una extensión de las historias que devoraba. Al final no tenía claro si las historietas se inspiraban en la realidad o la realidad en la ficción. No había fronteras, y eso, aunque me desconcertaba, me daba bastante igual. Yo así vivía feliz, confundida, fumada y en un castillo de cristal. Como no había Internet tenías la libertad de no enterarte de lo que no querías; las noticias llegaban a los periódicos un día tarde y tamizadas cual un cadáver adecentado para estar radiante en su funeral. Los políticos, entonces, eran políticamente correctos (no vendían su alma por un like), mantenían la apariencia de ser personas serias, sensatas, consecuentes, con ideales, incorruptibles y con alguna ligera idea sobre lo que había y debía hacerse por el bien del país (en aquella época aún podíamos creérnoslo).

Ahora soy menos joven, no fumo porros (porque ya no me caben), hace tiempo que me dedico a escribir, no leo cómics (a excepción revistas del corazón en la pelu) y sigo viviendo (casi) en un mundo de color de rosa, gracias al pegamento de contacto que sanea las grietas de la cruda realidad en mi castillo de cristal. Soy adicta a la actualidad y estoy enganchada, atiborrada, empachada e intoxicada de información. Sin embargo algo no ha cambiado, la “realidad” me sigue pareciendo una historieta, pero más inconcebible y disparatada que las que publicaban en El Víbora. Lo extraño es que ya no hay buenos, todos son villanos incapaces de desviar sus miradas unidireccionales de sus respectivos ombligos: los de la derecha, los de la izquierda, los de arriba, los de abajo y, sobre todo, los rubios oxigenados (no puedo con ellos).