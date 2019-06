Labi Champion, 'El Señor Lobo' de Ibiza

Hola, soy Labi Champion y si hay una frase que me defina es que quienes me conocen mueren conmigo y los que no me conocen me ponen a parir. Pero como decía mi padre: “Nene, que te tengan envidia y no des pena”.

¿Quién era Labi Champion antes de llegar a Ibiza? Pues Labi a secas o Juan Mesa Guerrero, que es mi verdadero nombre. Nací en un pueblecito de la provincia de Almería llamado Huercal-Overa, soy el mayor de 12 hermanos y en nuestra casa siempre hubo muchas necesidades, pero necesidades de las de verdad, de las de comer, porque a tener necesidades económicas no llegábamos. Cuando cumplí los 13 años mis padres me mandaron a Ibiza a casa de unos tíos que me acogieron. Pronto encontré un trabajo de pinche de cocina y cambié los estudios por pelar cebollas y patatas. Así que se puede decir que soy medio analfabeto, pero eso sí, tengo 5 carreras de la vida y de ahí que aunque pueda escribir “otel” sin “h” te aseguro que cuando voy a uno siempre duermo en la mejor habitación de todas.

Llegaste a la isla a finales de los 60, en plena explosión hippie, ¿tuviste tu época de pelos largos, paz y amor? Pues la verdad que yo nunca fui hippie pero sí que hice “negocios” con ellos. Recuerdo que en 1975 yo trabajaba en un hotel en Es Caná y ese año se inauguró el mercadillo de los miércoles de Punta Arabí. Aquel sí que era un mercado hippie de verdad, no como los de ahora que parecen el Corte Inglés. Los puestos estaban hechos con tablas y para que aquella gente no tuviera que llevar y traer cada semana todas aquellas maderas yo me ofrecí a escondérselas en el bosque a cambio de una propina. Siempre he sido un busca vidas.