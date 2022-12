Las 11 empresas del Ibex que baten récords de ganancias en este 2022

EUROPA PRESS NEWS via GETTY IMAGES

EUROPA PRESS NEWS via GETTY IMAGES

No han sido 12 como las campanadas, pero sí 11 las empresas del Ibex 35 que han logrado romper sus récords de ganancias en este año 2022 marcado económicamente por el aumento generalizado de los precios .

No obstante, cabe resaltar que no se habla de hechos consumados sino de las previsiones que la compañía multinacional especializada en datos financieros FactSet ha realizado. El hecho de que no sean datos definitivos se debe a que los resultados económicos empresariales se presentan siempre con cierto ‘retraso’ temporal. A lo largo del primer trimestre de 2023 se conocerán las cuentas correspondientes al cuarto trimestre de 2022.