Las 11 empresas del Ibex que baten récords de ganancias en este 2022

No han sido 12 como las campanadas, pero sí 11 las empresas del Ibex 35 que han logrado romper sus récords de ganancias en este año 2022 marcado económicamente por el aumento generalizado de los precios.

Teniendo en cuenta que el selectivo español se compone de 35 compañías, el dato supone que un 31,4% de las empresas del Ibex 35 (casi una de cada tres) batirán sus registros históricos en cuanto a beneficios.

No obstante, cabe resaltar que no se habla de hechos consumados sino de las previsiones que la compañía multinacional especializada en datos financieros FactSet ha realizado. El hecho de que no sean datos definitivos se debe a que los resultados económicos empresariales se presentan siempre con cierto ‘retraso’ temporal. A lo largo del primer trimestre de 2023 se conocerán las cuentas correspondientes al cuarto trimestre de 2022.

En cualquier caso, esas 11 firmas que van a presentar resultados económicos extraordinariamente positivos en 2022 son Repsol, Acciona Energía, Solaria, Banco Sabadell, Acerinox, BBVA, Inditex, Logista, Rovi, Santander e Iberdrola.

Además, cuatro de esas empresas (siempre según los pronósticos de FactSet) repetirán sus éxitos en 2023 y volverán a superarse en cuanto a ganancias. Se trata de Iberdrola, Inditex, Solaria y Logista.

Entre las 35 compañías del Ibex ganarán 56.321 millones de euros

Si se observa al conjunto del Ibex, entre sus 35 empresas obtendrán unos beneficios de 56.321 millones de euros en 2022. El dato supone un 2,5% menos que en 2021, cuando las ganancias alcanzaron los 57.797 millones de euros, según los datos recopilados por Bolsas y Mercados Españoles que recoge El Economista.

Más de la mitad de esos beneficios (30.325 millones de euros) estarán protagonizados por solo cuatro compañías. Banco Santander es la empresa que más dinero ganará en 2022: 9.107 millones de euros. A la entidad bancaria le seguirán ArcelorMittal (8.982 millones), BBVA (6.203 millones) y Repsol (6.033 millones).