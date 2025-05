El euríbor sigue cayendo y baja al 2,081% en mayo: los expertos prevén una caída del 2% si hay un nuevo recorte del BCE

El euríbor a doce meses, el indicador más utilizado en España para calcular las hipotecas variables, ha cerrado mayo nuevamente a la baja, en el 2,081 %, y los expertos prevén que caiga por debajo del 2 %, si el Banco Central Europeo (BCE) recorta los tipos de interés el próximo 5 de junio.

Según los datos de mercado consultados por EFE, el euríbor encadena en mayo su cuarta caída consecutiva, aunque moderada, teniendo en cuenta que en el abril cerró en el 2,143 %.

No obstante, en tasa interanual, registra su mayor caída en dieciséis años. Y es que en mayo de 2024, el euríbor cerró en el 3,680 %, 1,6 puntos porcentuales por encima del valor actual.

Un ahorro de 1.500 euros al año

Este fuerte descenso interanual se traducirá en una importe rebaja para aquellos que tengan que revisar sus hipotecas variables. En el caso de una hipoteca media de 150.000 euros, a 25 años y un interés del 1 % sobre el euríbor, el ahorro en la cuota será de unos 132 euros al mes, o más de 1.500 euros al año.

Si el crédito hipotecario es de 300.000 euros, con las mismas condiciones anteriores, el ahorro alcanzará los 263 euros mensuales, o los 3.100 anuales.

En declaraciones a EFE, el analista de Banco BiG Joaquín Robles ha explicado que clave en la evolución del euríbor siguen siendo los recortes de tipos por parte del BCE.

"En mayo no ha habido reunión, pero sí se espera en la de junio un nuevo recorte de 25 puntos básicos, el octavo consecutivo, y que llevaría la facilidad de depósito al entorno del 2 %, que es lo que está descontando el euríbor", ha explicado.

En su opinión, el euríbor también anticipa una pausa en el recorte de tipos, y que quizás, el BCE empiecen a retomar los recortes de cara al último tramo del año, por lo que se podría ver durante este verano como el indicador ya perfora definitivamente la barrera del 2 %.

Sobrepasar la barrera del 2%

Por su parte, el director de Hipotecas de iAhorro, Simone Colombelli, explica que el indicador "continúa poco a poco su descenso, pero se resiste todavía a rebajar la barrera del 2 %", un nivel del que podría bajar pronto, pero que dependerá de las decisiones que tome el BCE en sus próximas reuniones.

"Si el BCE vuelve a reducir los tipos de interés en junio, al euríbor no le quedará más remedio que bajar y seguramente veamos ya a este indicador por debajo del 2 % a finales del próximo mes", asegura Colombelli.

No obstante, estima que aunque el BCE decida no volver a reducir tipos en esta próxima cita, el euríbor continuará a la baja.

"Ahora mismo, con el euríbor en el 2,081 %, este indicador se sitúa a 0,169 puntos porcentuales de los tipos de interés oficiales (2,25 %). Si el BCE decide volver a reducir los tipos 25 puntos básicos la próxima semana, estos ya se situarían en el 2 %, por debajo del valor medio actual del euríbor. Es raro que veamos que el euríbor está más alto que la tasa de interés oficial, por tanto, la lógica nos dice que tiene que bajar más", concluye.

Por su parte, el profesor de Finanzas de la Universidad Francisco Marroquín y analista de Mercados, Gustavo Martínez, también se ha mostrado optimista con la evolución del euríbor de cara a finales de 2025, aunque con matices, ya que considera que el indicador seguirá rondando entre el 2 % y el 2,1 %, "siempre que la inflación no dé sorpresas y la economía europea no sufra sobresaltos, lo cual no se puede descartar en absoluto".

"El euríbor nos está dando un respiro en 2025 y todo apunta a que seguirá en niveles moderados hasta final de año. Sin embargo, con todas las tensiones geopolíticas y económicas, la prudencia es clave", indica.