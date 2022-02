Las canciones 'antiamor' que más se escuchan tras una ruptura

PCH-Vector via Getty Images/iStockphoto Ruptura de pareja.

Los inicios de cualquier relación están ligados íntimamente a las canciones que suenan en esos primeros compases del amor. Escucharlas en una ruptura puede ser doloroso y por eso son muchos los que recurren a temazos para llorar a moco tendido y regodearse en el drama, o canciones motivadoras para pasar página cuanto antes.

Para celebrar San Valentín, Spotify ha recopilado las canciones más escuchadas en España y en el mundo después de una ruptura. Los españoles confían en Ariana Grande con su thank u, next para empoderarse y, inmediatamente después, en Taylor Swift y su We Are Never Ever Getting Back Together.

Después de ellas se sitúan Olivia Rodrigo, con drivers license, Little Mix, con Shout Out to My Ex, y Selena Gómez, con Lose You To Love Me.

Grande y Swift también están presentes en la lista mundial de Spotify con esas canciones, acompañadas por una gran diva del desamor, Adele. En concreto, los oyentes de la plataforma de streaming dan rienda suelta a las lágrimas con Someone like you.

En el top global tampoco faltan Kelly Clarkson con Since U Been Gone y Carrie Underwood con Before He Cheats.

Además de las canciones que más suenan en una ruptura, Spotify también ha recopilado las que más triunfan cuando estamos enamorados —y ahí Pablo Alborán y Solamente tú no tienen rival en España—, y los temazos anti San Valentín para los que están hartos de la celebración más cursi del año.

En cabeza, Fuck You, de CeeLo Green, en la que el mensaje está muy claro. En esta lista, la nostalgia cotiza alto y son todo temazos con alguna década a sus espaldas. En la segunda posición está No Scrubs de TLC, seguida de Single Ladies (Put a Ring on It), de Beyoncé.

Alanis Morissette y su éxito noventero You Oughta Know ocupa la cuarta posición y cierra el quinteto Love Stinks, un single de The J. Geils Band.

