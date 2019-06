Las claves de la semana: La política en metamorfosis

Ya no hay que preguntarse qué queda del joven de barniz progresista que declaró muerto el eje izquierda-derecha porque nada queda. Y no por que lo sostengan sus adversarios, sino que lo han escrito hasta sus padrinos políticos, que se declaran decepcionados por la mutación de un “joven maduro y responsable” en un “adolescente caprichoso”, Francesc de Carreras dixit.

El único partido que no se ha movido es VOX. Son lo que parecen, no se esconden, se jactan de ello y, poco a poco, van arrastrando al resto hasta su marco discursivo. Quien necesite de sus votos, tendrá que pagar por ellos . En Andalucía, PP y Ciudadanos ya lo han hecho para poder tramitar los presupuestos de la Junta. Y la factura ha sido ideológica. Un acuerdo a tres que desprecia la violencia machista, estigmatiza la inmigración y soslaya la memoria histórica. Ahí es nada. Abascal gana, Rivera pierde y Moreno Bonilla permanece en la presidencia de Andalucía. Quedará para los restos la fotografía de las manos estrechadas y la de los logos de los tres partidos en un mismo documento. La palabra puede engañar, pero la tinta, no. Y los de Ciudadanos han estampado su firma junto a la de VOX, a quien sus socios europeos repudian.

Lo del centro no fue más que una ilusión óptica que llevó incluso a Pedro Sánchez a considerar, tras el 28-A, que Ciudadanos pudiera abstenerse en su investidura. Hoy la pantalla es otra y el presidente camina inexorablemente a un acuerdo con Podemos. No hay más salida para el PSOE.

Y prueba de ello es que el “no es no” de Rivera ha provocado en el socialismo la segunda mutación del actual marco político. Arrancaron la semana con una amenaza de repetición electoral y la han acabado con un todos los votos son buenos, incluidos los de ERC, pese a haber sostenido durante semanas que no deseaban una investidura en la que el independentismo fuera decisivo.

Las cuentas están hechas. PSOE+Podemos+PNV+Compromis+PRC suman 173 votos y solo hace falta una abstención para tener más “síes” que “noes”. Sánchez ya no espera nada de PP y Ciudadanos. Así que no le queda otra que echar mano del comodín de ERC. Y más a más, que dirían en Cataluña, si Rufián ya no parece el que era. En él también hay señales de metamorfosis: “La gente está harta y quiere diálogo y entendimiento. Decir que votemos otra vez me parece un error”. Los de Junqueras han dicho que no están por el bloqueo y, aunque pasará tiempo hasta que se recupere confianza mutua, Cataluña requiere, más allá de la verdad jurídica que se imponga tras la sentencia del procés, una solución política que con los de Puigdemont sería imposible. El juicio ha quedado esta semana visto para sentencia, y la investidura, también tras la última conversión de sus principales protagonistas.

P.D. No hay fecha aún, pero reserven la segunda semana de julio.