Las fotos familiares de Chabelita con los Pantoja hasta la crisis familiar: la última víctima, Anabel

La menor de los Pantoja ha aprovechado una exclusiva en la que enseña su casa en la revista Lecturas para lanzar la pulla en relación a un vídeo antiguo en el que su prima aparecía en Instagram después de, aparentemente, estar de fiesta en casa : “Me muero de vergüenza. Hace años, a lo mejor me hubiera pasado. Hablé con ella y le dije que se tranquilizara. A mí me hacen eso, cojo el móvil y le apago la videollamada (...) Ahora yo doy menos problemas que mi prima Anabel”.

Respecto a las declaraciones que afectan a su prima, algunos de los colaboradores de Sálvame han asegurado que Chabelita podría tener la sensación de que la tonadillera está más unida a su sobrina que a su propia hija, y que estaría resentida por esa razón. De hecho, una de las frases por el polémico vídeo es “mi madre te ha echado la bronca por esto, pero lo llego a hacer yo y me crucifica (...) Ahora mi madre me ha dado mi sitio a mi, pero nunca entendí por qué me exigía tanto cuando no exigía lo mismo a mi prima”.