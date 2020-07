Las 'lideresas invisibles' en la crisis del covid-19

No hay un lugar en el mundo donde las mujeres no estén en la primera línea de frente de la lucha contra la pandemia de la COVID-19. Las hemos visto en hospitales, residencias, supermercados, tele-trabajando con el niño encima, recogiendo frutas, yendo a por agua… Sin embargo, prácticamente no existen en los lugares de decisión donde se decide sobre su futuro, ni en instancias económicas ni en gobiernos, y también escasean en los espacios donde se está decidiendo de qué tipo y cuántas ayudas van a ser necesarias para que puedan superar la crisis humanitaria que ya tienen encima.

Pero no se ha conseguido. Francisco Rey, codirector del IECAH, recordaba que en 2018 (últimos datos disponibles) sólo se había llegado al 3,1% de ayudas directas. “Con el confinamiento en más de medio mundo, hemos visto que el riesgo que conlleva la ayuda humanitaria se ha trasladado a las organizaciones locales, y es algo que no puede ser porque hay que garantizar su seguridad, pero también ha servido para demostrar que pueden ser muy eficaces”, señalaba Rey.

Similares testimonios plantearon las representantes de Haití o Liberia. Yolette Etienne, directora de ActionAid Haití, recordaba que “cuando llega una crisis, como las muchas que ha tenido mi país, siempre nos dicen que no es momento de abordar los problemas de las mujeres, pero somos las que estamos en primera línea de los cuidados, en más riesgo. Y no queremos ser sólo víctimas o beneficiarias de ayudas, queremos liderar y participar en las decisiones. Hay quien dice que no tenemos formación o se escudan en que podría haber fraudes, pero no es verdad. Y eso se combate con buenos mecanismos de rendición de cuentas en todos los niveles. No todas las ONG deben ser grandes, hay que ayudar a las pequeñas en sus pequeños entornos para que puedan crecer”, argumentaba. Lakshimi Subramani, de ActionAid Liberia, recordabalo que ocurrió durante la pandemia del ébola, cuando las mujeres fueron fundamentales. “En todo caso, en mi país la situación de las mujeres no se debe a una crisis puntual como el COVID-19, es continua durante toda su vida”, añadió.

Durante la conexión, los problemas con algunas de las participantes pusieron de manifiesto las dificultades diarias de su trabajo. “Como podéis ver, aquí nada es fácil. En Haití ni siquiera es podemos saber qué pasa en otras zonas porque es un país pequeño pero muy aislado, no funciona bien internet y no hay móviles inteligentes”, mencionaba Etienne.

En definitiva, en los próximos meses, quizás años, muchos millones de personas van a necesitar una ayuda humanitaria que seguramente no será suficiente, pero que debe enfocarse de forma adecuada para que sea eficaz y palíe los impactos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia. Sin contar con las mujeres y sus organizaciones locales, será mucho más difícil. De momento, sigue siendo una asignatura pendiente . Y la pregunta es: ¿Hasta cuándo?