Las novedades del tráfico en Barcelona y Madrid para atajar las emisiones contaminantes

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el popular José Luis Martínez-Almeida, ha modificado el acuerdo por el que se gestiona Madrid Central, uno de los proyectos estrella de su antecesora, Manuela Carmena. Entre los principales cambios que serán vigentes desde ahora están la ampliación del perímetro de la Zona de Bajas Emisiones para permitir la libre circulación en las calles Mártires de Acalá y Seminario de Nobles; nuevas prórrogas para la entrada de diferentes vehículos y la ampliación del horario de acceso para motos y ciclomotores que se utilizan en el reparto a domicilio.

La decisión de sacar dos calles del perímetro de Madrid Central se ha adoptado, según señala el Ayuntamiento en una nota de prensa, “para reducir los recorridos entre la calle Princesa y los barrios de Argüelles, Gaztambide y Arapiles. De este modo, se alivia la congestión circulatoria y, por tanto, también mejora la calidad del aire”.

El tramo de Mártires de Alcalá que discurre entre Santa Cruz de Marcenado y Alberto Aguilera ya era de libre circulación desde que se aprobó la Ordenanza de Movilidad Sostenible en octubre de 2018 y desde el 1 de enero toda la vía quedará fuera de la Zona de Bajas Emisiones.

Mártires de Alcalá es, hasta la fecha, la vía que registra el mayor número de sanciones del distrito de Centro, ya que acumula una media mensual del 21 % de las multas que se ponen en el área de bajas emisiones, según datos del Ayuntamiento.

Bajo esa premisa, se permitirá el acceso al distrito de Centro a motos, ciclomotores y triciclos con etiqueta B y C con los que se prestan servicios de mensajería y reparto a domicilio de 7:00 h a 23:59 h -hasta el momento el fin lo marcaban las 22:00 h. hasta el 31 de diciembre de 2020.

Vehículos que lleven y recojan a escolares

También a los vehículos que lleven y recojan a los alumnos de las escuelas infantiles, colegios e institutos de educación infantil, primaria y secundaria ubicados en el ámbito de Madrid Central; vehículos tipo turismo de personas trabajadoras en Madrid Central cuya hora de inicio o de fin de la jornada laboral esté comprendida entre las 24 horas y las 6.30 horas; vehículos que accedan a los talleres de reparación ubicados en el área y vehículos de los abogados del servicio de guardia del turno de oficio para acceder a las comisarías de Policía ubicadas en los distritos de Centro y Retiro, hasta el día 31 de diciembre de 2020.

La modificación también afecta a los vehículos de servicios públicos esenciales y los de las administraciones públicas y sus contratistas, rotulados o no, podrán acceder más allá del 31 de diciembre de este año cuando el prestador justifique la imposibilidad de ofrecer el servicio con otro tipo de vehículo, bien porque le vincule un contrato durante su vigencia o porque no exista ese tipo de vehículo de las categorías 0 emisiones, ECO, C o B.