Las personas sin hogar también saben movilizarse

Y no solo se trata de la invisibilidad. También del sentimiento de desasosiego que suscitan las personas que no se conforman a las normas sociales habituales. Estás sentando en tu mesa del restaurante; un desconocido se acerca y coge unas patatas fritas de tu plato... ¿Cómo te sientes? En ese instante el mundo es algo inestable, turbador e inquietante… Pues un tipo de emoción parecida a ésta suscitan, a veces, las conductas “imprevisibles” de los sin techo…

Las personas sin hogar (desde el punto de vista del paseante por el Paseo del Prado) son “los otros”. Son personas que se desvían en sus actitudes y su conducta del cuerpo social “normal”. No es raro que nuestra adaptación a su presencia en las calles tome la forma de invisibilización. No existen. Como señala Joaquina, que vive desde hace un año en la calle con su hijo de 21 años, con una discapacidad, y con Manuel Antonio, su pareja, y que ocupa una de las primeras tiendas del campamento, “somos invisibles para la gente que pasa; te miran así… y giran la cabeza”.

El caso es que Duneier, desarrollando durante años el método de “observación participante”, intenta entender las motivaciones y el significado que estos vendedores dan al tipo de acciones y actividades que ellos realizan. Y descubre que no se trata de un mero trapicheo espontáneo de material impreso, sino de un complejo mundo con sus propias normas y auto-regulación y con un sistema propio de actitudes, valores y auto-imagen. Por ejemplo, muchos de estos vendedores veían su actividad de venta informal, o incluso de menesterosidad, como algo honorable que les permitía no caer en conductas delictivas. Además, ese sistema de normas se extendía también a su interacción con los vecinos, los dueños de los negocios, o la policía. Por ejemplo, este sistema de normas puede explicar que no sientas un desasosiego tan grande cuando uno de estos vendedores de tu barrio te espeta alguna parrafada, como cuando el desconocido del restaurante te coge las patatas del plato.

Por otra parte, no todos los sin techo son personas que tienen problemas con el alcohol y otras adicciones, y, aunque así fuera para muchos de ellos, el sentido de la causalidad no siempre está claro. ¿Es el alcohol lo que ha llevado a algunas de estas personas a la calle, o es el hecho de estar en la calle lo que las ha llevado al alcohol? Por ejemplo, Diego, un joven muy sensible, con problemas de depresión, y que antes de estar sin hogar trabajaba de camarero, comenta, refiriéndose a cómo ve él a la gente que está en la calle: “Es de todo… Es locura propia, es locura creada, es miedo…”.

Esa necesidad de honorabilidad que se acaba de citar, la necesidad de sentir que los demás nos ven como a personas que tenemos dignidad, la encontramos en los pobladores de la acampada. Hablando de las asociaciones que intentan ayudar en Madrid a las personas sin hogar, Diego menciona que “los de la Orden de Malta son de los únicos de los que me fío, por cómo me tratan, porque me tratan con respeto. Allí, cuando vas a comer, te tratan de usted. Te tratan como si estuvieras pagando... Hay gente que les habla mal y ellos responden con una sonrisa…”. O, como comenta Joaquina, “a veces hace más un abrazo de una persona que el que te deje diez euros… Soy una persona, igual que ellos…”.

Hay ejemplos en los que se puede ver cómo aparece la autoorganización dentro de un determinado grupo humano. Por ejemplo, tras una catástrofe natural, no es tanto el pillaje lo que surge (como a veces nos quieren hacer creer), sino la organización espontánea de la ayuda a los afectados; cualquiera que se encuentre por allí se pondrá a ayudar en algo, surgirá la cooperación, emergerá un cierto orden, y no tanto la histeria. Otro ejemplo de autoorganización pudo ser el movimiento del 15-M, en mayo de 2011, en Madrid. Nadie lo había planificado de antemano. Como consecuencia de la crisis, la situación económica y social era alarmante. En este inquietante contexto surgió este movimiento. De repente, la Puerta del Sol de Madrid se encontraba llena de actividades, de eventos, de debates, de idealismo, y todo dentro de un orden, de unas normas de convivencia, con unos valores y unos códigos propios, que nadie había diseñado de antemano.

En el campamento del Paseo del Prado, aun con toda la improvisación y la compleja idiosincrasia de las aproximadamente 100 personas que lo pueblan, tienes la sensación de que hay unas ciertas normas (de hecho, en la entrada del campamento hay un cartel en donde figuran las normas de convivencia que deben regir en él), códigos, sistema de valores y una autoorganización. Hay un objetivo común –la exigencia de protección efectiva y de alojamiento para las personas sin hogar– y un sentimiento de formar parte de una movilización, de estar actuando y luchando en pos de un cambio. La mayoría de estas personas han tocado fondo recientemente, tienen unos niveles de autoestima muy bajos y una gran fragilidad emocional. Por ello, la sensación de estar participando en esta movilización puede hacer que algunas de ellas experimenten, en algún momento, un sentimiento de empoderamiento, de estar actuando…

Prefiero pensar que algunos de estos sin techo tienen un futuro. Han pasado por historias personales previas muy difíciles, ello les ha llevado a la calle, y éste puede ser el punto de inflexión, de ruptura, a partir del cual iniciarán un proceso de recuperación psicológica y personal (al que debería coadyuvar la solidaridad social). Y ese futuro se percibe en algún momento, en alguna de las observaciones que escuchas en el campamento. Joaquina y Manuel Antonio no son muy optimistas respecto del futuro ni con la iniciativa del campamento; sin embargo, hacen observaciones como “nosotros estamos luchando para que nos den una vivienda, aunque sea una habitación”, “yo, antes de las elecciones pedía a los políticos, por favor, no me importa quién sea, solamente que vengan un día, pasad un día o una noche aquí y sabréis lo que pasamos…”. Por su parte, Diego, comenta cosas como “quiero escribir un libro [a partir de su experiencia en la calle] que se va a titular Así conocí a…, que va a ser sobre la gente que he ido conociendo, capítulo por capítulo, así como me salga”. Estos comentarios ponen de manifiesto que Joaquina, Manuel Antonio y Diego tienen una imagen, o una percepción subjetiva, de estar siendo participes de un movimiento que puede llevar a algo mejor, y este tipo de sentimiento quizás no sea suficiente para facilitarles su proceso de recuperación personal, pero sí puede ayudar.

¿Y qué decir respecto de lo que reivindican estas personas?

No nos podemos resignar a considerar la existencia de los sin techo como un fenómeno irresoluble, estructural, que tan solo se puede mitigar (como tampoco podemos asumir, como algo inevitable, que cada año mueran unas cincuenta mujeres víctimas de la violencia de género de sus parejas). A 1 de enero de 2019 la población de la Comunidad de Madrid era de 6.661.949 personas (Estadística del Padrón Continuo, INE) mientras que la cantidad de personas sin hogar que había en la Comunidad de Madrid rondaba las 3.000 (en el municipio de Madrid están concentradas casi todas las personas sin hogar que hay en la Comunidad de Madrid). Una población tan numerosa y que vive en una región rica, como la Comunidad de Madrid, debería ser capaz de asumir una ayuda y una protección plena a las 3.000 personas sin hogar, y sin embargo parece que esto no es así. Hacen falta más medios, una mejor organización y coordinación de los medios existentes (quizás con más implicación directa del sector público y menos subcontratación con asociaciones privadas; y dejando sin finalidad a asociaciones fascistas o pro-nazis que supuestamente ayudan a los sin techo “españoles”, como Hogar Social Madrid); y más apoyo psicológico, acompañamiento y orientación por parte de los profesionales de la psicología y del trabajo social.