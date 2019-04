Las respuestas más comentadas de la entrevista de Bertín Osborne a Casado, Rivera y Abascal

Rivera: “Si feminismo es defender la libertad y la igualdad de las mujeres, sí. Creo que es una causa para la que todavía queda mucho por hacer [...] Yo quiero que mi hija sea libre, que nadie le ponga ningún obstáculo para trabajar, que no le pongan una mano encima... Pero una cosa es defender la igualdad y otra es hacer una guerra de sexos.

Abascal: “Yo no soy ni feminista, ni hembrista, ni machista, ni masculinista. Yo soy un hombre casado con una mujer y creo que ella tiene los mismos derechos que yo”.

Homofobia

Abascal: “En mi partido no hay homofobia. Lo que hay son muchos gays que no piensan como el lobby LGTB. Hay muchos gays que piensan como nosotros. ¿Cuál es la bandera de los gays españoles? Pues la bandera de España, que es la tuya y es la mía. No me hace falta decir ‘yo tengo un amigo gay’. No me hace falta. Y creo que deben tener la posibilidad de tener una unión civil pero esa unión civil no se llama matrimonio. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Pero hay muchos gays que están de acuerdo con esto.

Violencia de género

Abascal: “La ley de violencia de género convierte al hombre en sospechoso solo por ser hombre [...] Convertir a todos los hombres en sospechosos es inaceptable. Eso del género hay que acabar con ello porque es pura ideología de la izquierda que busca sustituir la lucha de clases, que han perdido radicalmente, porque hoy los obreros y los trabajadores votan fundamentalmente a opciones que no son de izquierdas y buscan sustituirla por una lucha de sexos”.