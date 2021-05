Las tabaqueras reproducen hoy las tácticas de la Guerra del Opio

En el siglo XIX, el Imperio británico forzó un conflicto para exportar opio a China. A pesar de los esfuerzos por maquillarlo, acabó bautizado como la Guerra del Opio. Las tácticas empleadas por las corporaciones tabaqueras para mantener y abrir nuevos mercados en países con políticas débiles de control de tabaco son primas hermanas de las empleadas por el Imperio británico en favor de la Compañía Británica de las Indias Orientales; tal vez más sutiles, pero no menos letales en el largo plazo.

Como menciona Karl. E. Meyer en un artículo del The New York Times publicado en 1997, el tráfico de opio fue “a la par que el comercio de esclavos, la cara sucia y oculta de una economía de comercio global”. Las analogías con ese conflicto deben conducir al desenmascaramiento definitivo y la abolición de un producto, el cigarrillo, que avergüenza al mundo provocando más de ocho millones de muertes al año —en el mismo período, el covid mató a tres millones de personas—. El paralelismo con ese conflicto, casi desconocido para los españoles, debe impedir el blanqueamiento de compañías que, dado el daño objetivo que causan, merecen la persecución judicial y la disolución.

El comienzo de la relación entre tabaco y opio se remonta a la década de 1770, cuando el gusto de los británicos por el té y la porcelana creó un déficit comercial con China. Lo cierto es que los chinos no tenían un gran apetito por nada que los ingleses pudieran vender salvo un narcótico, el opio. Los británicos, después de conquistar Bengala en la batalla de Plassey se habían hecho con el monopolio efectivo de este cultivo, ejercido a través de la Compañía Británica de las Indias Orientales.

Poco a poco, los contrabandistas británicos comenzaron a introducirlo en China, desde el mercado de Calcuta, pero China prohibió el comercio de esta sustancia por el daño que estaba causando en la población. El mensaje de las autoridades fue el siguiente: “El opio produce daño, el opio es un veneno que socava las buenas costumbres y la moral. Su uso está prohibido por ley”. Los mandatarios chinos llegaron incluso a preguntar a la reina Victoria por qué les obligaban a comerciar con un producto restringido en Reino Unido.

Los mercaderes británicos siguieron contrabandeando con la sustancia hasta que el emperador de la dinastía Qing envió como comisionado a Lin Tse-hsu, quien viajó a Cantón, por aquel entonces el único puerto abierto al comercio exterior, confiscó todo el opio que encontró, el “polvo negro”, y tiró los cofres al mar. Este hecho, y una pelea en la que marineros borrachos asesinaron a un súbdito chino, fue la chispa que encendió la Guerra del Opio, iniciada por el primer ministro Lord Palmerston, que perseguía conseguir una compensación económica por la droga requisada.

La opinión pública rechazaba ir a la guerra para apoyar a unos traficantes de narcóticos, por mucho que el Gobierno tratara de ocultar la conexión. El London Times no tuvo ninguna duda y lo bautizó como “La Guerra del Opio”, como relata el autor Stephen R. Platt en su libro Imperial Twilight: The Opium War and the End of China’s Last Golden Age. El futuro estadista Británico, William Gladstone, quien contaba entonces con 30 años, escribió en su diario que temía “el juicio de Dios sobre Inglaterra por la iniquidad nacional cometida contra China”.

Hoy en día, las presiones que ejercen las tabaqueras contra países débiles provienen del mismo manual de las que traficaban con el narcótico. La coartada de la legalidad que les ampara no resta ni un ápice a la maldad de su tráfico. Tras los sucesivos episodios de las Guerras del Opio comenzó lo que China describe como el “siglo de humillación” ante las potencias occidentales. De la misma forma, el siglo XX es el siglo de humillación para la salud, al haber sido esta aplastada por el espejismo de glamour que la industria tabaquera ha sabido dar a sus productos de forma maquiavélica.