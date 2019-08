Las tensiones acaban con la hegemonía del G7

Jeff J Mitchell via Getty Images

Exceptuando el tratado de tregua comercial, logrado durante la última cumbre en la que ambos líderes se vieron las caras, hasta ahora, las reuniones entre China y Estados Unidos no han contado con un final feliz. Para Trump, Estados Unidos no está preparado para un acuerdo comercial con el gigante asiático. Las futuras elecciones y sintonizar el crecimiento económico de su país de cara a la cita electoral es una prioridad. Por el momento, el vaticinio de la victoria republicana en las urnas es una prioridad para un presidente que aclama a la Reserva Federal unas políticas más laxas para impulsar el crecimiento del PIB norteamericano.

Mientras tanto, China, un país que por su estructura económica se encuentra mucho más expuesto al escenario comercial, trata de aplicar políticas de choque, sin éxito, para tratar de revertir la situación. Llegado el escenario en el que el gigante asiático se ha encontrado con una pésima lectura en los crecimientos, la peor de los últimos 30 años, y viendo la gran incapacidad de lograr los objetivos planteados y la definitiva tregua con los Estados Unidos, el líder asiático refuerza su postura en la guerra comercial, anunciando nuevas baterías arancelarias que, como podemos comprobar en el análisis, siguen atizando una guerra comercial que, pese al negativismo de muchos, perjudica seriamente a la economía mundial.

No debemos obviar que la exportación de bienes y servicios en el PIB mundial, representa cerca del 57% del mismo, de acuerdo a los datos ofrecidos por el Banco Mundial en 2018. Ante un escenario donde el comercio vive uno de sus mayores estancamientos, con proyecciones a futuro repletas de pesimismo por parte del organismo supervisor, el PIB mundial se podría ver sustancialmente resentido. A su vez, las relaciones entre las dos principales economías, al seguir aumentando sus represiones arancelarias, siguen deteriorando sus relaciones comerciales, estableciendo tasas arancelarias a más del 96% de los productos de origen asiáticos que tienen como destino el país norteamericano, provocando el peor escenario comercial desde la guerra arancelaria de 1930.

Una tregua comercial que ha solicitado hasta el propio Boris Johnson, que ve como su economía también se ha visto sacudida por las represiones arancelarias, la caída de la demanda global y las tensiones geopolíticas. No obstante, el no hablar del Brexit -en este artículo- ha sido por la sencilla razón de que, aunque los británicos sigan condicionando el Brexit estructurado, el mayor perjudicado de una salida inminente y a un coste completamente arbitrario sigue siendo el Reino Unido, por lo que Europa se muestra contundente con su ideario y las políticas propuestas. La economía británica se resiente ante la incapacidad de lograr un acuerdo de salida viable mientras la solución sigue bloqueada en los detalles. No obstante, debemos tener un ojo puesto en las relaciones comerciales que establezca el Reino Unido, pues pueden suponer un factor determinante en las intenciones de Johnson.

La negociación subyacente de la reunión se ha centrado en la escalada proteccionista, los serios riesgos que amenazan a las grandes economías -extremando la situación de algunas al borde de la recesión- y la crisis geopolítica, precedida por las tensiones políticas. Estos tres puntos han sido los más remarcados, pues pese a la importancia de otros sucesos, la resolución de los tres anteriormente mencionados condiciona la solución del resto de los tratados durante la cumbre.