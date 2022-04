La estrategia electoral de Le Pen que está copiando Vox

En Vox siguen muy atentamente lo que pasa en Francia para tratar de implantar en España algunas de las recetas de Le Pen para el hiperbólico ciclo electoral en el que se adentra el país (andaluzas en los próximos meses, municipales y autonómicas en mayo del año que viene y generales a finales de 2023). Y los de Abascal creen que todavía no han alcanzado su techo si logran entrar en esas capas amplias de la sociedad. Ese malestar fue también lo que aprovechó Donald Trump para su victoria en Estados Unidos y a lo que se agarró el Brexit para triunfar.

Hasta el momento, la zona rural había sido un campo de éxito para el bipartidismo. Podemos y Ciudadanos, los partidos que rompieron el sistema de partidos, fracasaron en ese intento y no lograron ser las opciones mayoritarias precisamente por su falta de penetración en los ámbitos rurales.

Pero Vox sí está calando en esa España gracias a un discurso que no deja al azar y que pivota en temas como la caza, los toros o la agricultura. La defensa de esta práctica no es sólo una cuestión de ideología, sino que sabe que tiene detrás muchos votos. Precisamente, un sufragio que no tenía que ser sólo de la derecha, sino que incluso era esencial para el PSOE en comunidades como Andalucía y Castilla-La Mancha.