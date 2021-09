Le preguntan a Robe Iniesta por Vox y es imposible decir más con menos

Juan Aguado via Redferns via Getty Images

Juan Aguado via Redferns via Getty Images Robe Iniesta, en un concierto de Extremoduro en Las Ventas en septiembre de 2014.

La voz rota de Robe Iniesta es parte del alma de Extremoduro y sus canciones la banda sonora de millones de personas en todo el mundo.

Iniesta ha concedido una entrevista a El País en la que ha hablado de actualidad y de la gira que prepara de Mayéutica, su nuevo disco en solitario, después de cancelar los conciertos de despedida de Extremoduro.

Además de hablar de música, Iniesta se ha mojado a la hora de hablar de temas del día a día, como la pandemia, y de temas más extensos, como la salud del planeta. Robe Iniesta ha asegurado que los seres humanos “tenemos que pensar de otra manera” y ha comentado que los expertos llevan “un montón de años avisando de posibles pandemias, viendo que estamos alterando la naturaleza”.

También ha hablado de la tercera dosis, de la que no se muestra partidario, porque considera que “el rebaño somos todos, que es el mundo entero”: “Si quieres hacer una cuenta hazla con el rebaño entero. Vamos a pensar a nivel global, pero para eso hay que cambiar individualmente”.

No sólo ha hablado de lo ocurrido con el coronavirus en este último año y medio, también ha hablado de política y concretamente de si Vox, el partido de Santiago Abascal, es “una amenaza”.

“No lo sé. Pero me cuesta mucho trabajo entender a cierta gente. Que surja un partido así a estas alturas me sorprendió, pero me sorprende aún más que siga ganando votos”, ha afirmado el vocalista de Extremoduro.

Sobre si le molesta que algunos políticos y artistas digan que les gusta su música para “alardear de una supuesta faceta canalla”, Iniesta ha sido igual de claro que al hablar de Vox: “Me la suda un poco. Si alguien quiere tirarse el pegote, que se lo tire… Pero no puedes pensar en cómo demostrar que eres auténtico. Simplemente tienes que hacer lo que te pida el cuerpo, sobre todo cuando puedes hacerlo”.