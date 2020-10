Leopoldo López: "Venezuela es una dictadura y Nicolás Maduro es un asesino"

El líder opositor venezolano Leopoldo López ha comparecido esta tarde ante los medios en Madrid tras su huida de Venezuela el sábado y su llegada a España el domingo. “Venezuela es una dictadura y Maduro es un criminal y un asesino que lidera una estructura que ha saqueado el territorio de los venezolanos”, ha asegurado sobre Nicolás Maduro. También ha pedido unas elecciones “libres y justas” en su país.

“Hoy podemos decir claramente que Nicolás Maduro es un asesino. Y hoy les pido a quienes nos escuchan que no son venezolanos que sepan que no exagero. Es un asesino porque ordena que sus grupos paramilitares armados salgan a matar gente”, ha explicado antes de asegurar que “es responsabiliad de los venezolanos y del mundo libre hacer lo que nos corresponda para liberar a Venezuela“

En su primera comparecencia tras su detención en 2014, López ha dedicado palabras de agradecimiento para quienes le han apoyado, como sus compañeros, su familia, sus “hermanos de lucha”, la Unión Europea y otros países latinoamericanos.

“Yo no quería salir de Venezuela. Se lo dije siempre a mi esposa. Pero las circunstancias me llevaron a tener que salir de Venezuela”, ha explicado. Ha repetido una frase del político Rómulo Betancourt para anunciar su vuelta en el futuro: “We will come back”.

Ha asegurado que hoy, su país “está destruido”. “Por haber dicho que Nicolás Maduro representaba una estructura corrupta, antidemocrática, represor y vinculado al narcotráfico, fui condenado a 14 años de cárcel”, ha continuado, “los venezolanos pasamos de ser uno de los países más prósperos a uno de los más pobres de América Latina”.

Pide elecciones presidenciales

Por eso López ha pedido “unas elecciones presidenciales, justas y democráticas”. “Queremos articular una agenda que nos permita acercarnos a la libertad, a la democracia”, ha sentenciado. Y ha amenazado: “Al dictador y su entorno les digo: estaremos pendientes de sus pasos para denunciarlos”.

El líder de Voluntad Popular ha expresado su “convicción de que Venezuela va a ser libre, no por obra y gracia de agentes externos sino por la fuerza interior de los venezolanos en coordinación con el mundo libre, que nos va a ayudar a liberar” el país de la “dictadura”.

“Los venezolanos que estamos en el exilio decimos que vamos a regresar a Venezuela para liberar a Venezuela y para construir la mejor Venezuela”, ha recalcado, denunciando la situación en la que se encuentra el país resultado del “modelo totalmente equivocado, erróneo, represivo y que hoy está afectando el bienestar de millones de venezolanos y obligado a más de 5 millones” a salir al país.

En cuanto a sus planes tras abandonar Venezuela, ha adelantado que se dedicará a “promover e impulsar que se puedan materializar unas elecciones presidenciales libres, justas y verificables”.

Asimismo, ha dicho que hará “lo que corresponda para que los responsables de las violaciones de los Derechos Humanos, las torturas y los asesinatos” que se han producido “puedan ser sometidos a la justicia internacional” y para “buscar todos los mecanismos para poder aliviar el sufrimiento” de los venezolanos y “garantizar la ayuda humanitaria y económica”.

Leopoldo López interviene en rueda de prensa tras una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, agradecida en Twitter por Juan Guaidó.