Sale a la luz lo que ha hecho Letizia con su mayor fan de Instagram

Carlos Alvarez via Getty Images La reina Letizia, en la recepción oficial al presidente de Angola el 28 de septiembre de 2021 en el Palacio Real.

Una de las mayores expertas de España sobre la reina Letizia, al menos en cuanto a sus estilismos se refiere, es la odontóloga valenciana Sara Escudero. Ella es quien está detrás de la exitosa cuenta de Instagram Letizia de princesa a reina, en la que acumula 160.000 seguidores y en la que va compartiendo de qué firmas son las prendas que luce la consorte en los actos oficiales, algunas intervenciones públicas y opiniones sobre sus looks.

Este jueves, Escudero hizo un directo para sus seguidores para compartir “una cosa superguay” que le había llegado desde el Palacio de la Zarzuela. “El 15 de septiembre fue el cumpleaños de la reina. Yo todos los años la suelo felicitar a través de carta [...] Esta vez, como que me cansé de ser tan protocolaria, y envié un correo electrónico”.

Publicidad

“Yo creo que sí que me tienen guardada por el hecho de tener mi correo y mi nombre, pero no les di mi dirección ni nada. Mi sorpresa fue que ayer, estando en casa tranquilamente, me llaman al timbre y era el cartero. Y me dice ’Mira Sara, que tenemos una cosa para ti y es del Palacio de la Zarzuela”, contó.

Lo que recibió la popular instagramer fue un telegrama remitido por la reina, que mostró con detalle: “Un telegrama de esos antiguos, de toda la vida del señor, yo creía que por aquí ya no se comunicaba nadie. Y eran ellos. Y yo empecé ahí con un nervio... yo no sabía qué hacer”.

Publicidad

Escudero leyó también el contenido del mensaje, que era el siguiente:

“Agradezco de corazón la cariñosa felicitación que he recibido por mi cumpleaños. Con todo afecto, Letizia R”.

Publicidad

Reconoció estar muy emocionada por el detalle, puesto que no gana nada con el perfil de Instagram: “Recibir estas cosas, que sí, que es una contestación, yo lo sé, a mí me encanta y me hace mucha ilusión”. Como añadió, sigue y apoya a Letizia desde hace años y haberlo recibido le hace ver “que están ahí y que son un poco conscientes de lo que hago”.

Como puntualizó, es consciente de que seguramente no lo haya escrito la propia reina, sino quizá algún secretario u otra persona que trabaje en la Casa Real, pero igualmente está feliz por haberlo recibido.

Publicidad

Como recalca, lo más chocante de todo es que ella se comunicó por email pero no puso su dirección física: “Madre mía, nos tienen controlados. O por lo menos a mí me tienen controlada”.

Cómo consigue la información

Como ha explicado en numerosas veces a sus seguidores, Escudero rastrea por sus propios medios la procedencia de las prendas y complementos de Letizia. “Información de la ropa que ella lleva no tengo ninguna más que lo que yo busco. Lo que encuentro lo publico y lo que no, no. Nadie me pasa información de lo que ella lleva”, recuerda en su directo.

Lo hace por puro hobby y admiración por la reina: “No me fijo ni en los likes ni en los seguidores, es que me da igual. Yo soy odontóloga, yo estoy todo el día metida en un sillón de dentista, así que el poco tiempo que tengo lo invierto en esta afición”.

También le gusta poder dar a conocer esas prendas que cualquiera podría comprarse, como cuando Letizia opta por marcas como Zara y otras low cost.