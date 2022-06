Letizia toma una decisión inesperada en la cena con los asistentes a la cumbre de la OTAN

Había expectación por la cita en el Palacio Real y por ver qué mensaje mandaría Letizia con su atuendo. La reina acostumbra a hacer guiños diplomáticos con sus looks en visitas de estado y todo tipo de actos institucionales, y se esperaba una nueva incorporación en su armario dada la relevancia de la velada.

Sin embargo, la consorte ha decidido no hacer grandes estrenos y ha reutilizado el vestido de The 2nd Skin Co que lució en los últimos premios Princesa de Asturias. Se trata de un diseño negro de tafetán en el que el mayor protagonismo lo acapara la falda, de gran volumen, con varias capas y dos lazos adornando la parte delantera. La parte superior del vestido es ajustada al cuerpo y va rematada con un fino cinturón.