Con el tiempo, el estrés de las minorías da lugar a problemas como la ruminación : no poder apartar de tu mente los pensamientos negativos. Y esto puede dar lugar a la desesperación. Algunas personas lo sobrellevan automedicándose o con alcohol. Otras dejan de acudir a reuniones sociales y consumen sustancias para conectar.

La teoría predominante se llama “estrés de las minorías”. La idea es que las minorías sexuales acumulan factores estresantes de muchas formas, ya sean evidentes, como violencia o burlas, o más discretas, como el hecho de evitar una reunión familiar porque no quieres tener una conversación incómoda con tu tío. Aunque nadie lo diga, pillas el mensaje de que eres raro.

Extraje las estadísticas de suicidio entre hombres gais y bisexuales y me quedé realmente impresionado por lo altas que eran. Aunque las tasas de mortalidad iban reduciéndose con los años, las tasas de suicidio seguían siendo estables. Cuando comparamos las cifras, descubrimos que en torno a 2007 las líneas se cruzaban y el suicidio superaba al VIH como causa principal de muerte. Desde entonces han seguido divergiendo y ahora la diferencia entre ellas será del doble.

Llevo años trabajando en la prevención del VIH, motivado por el hecho de que no se reducían los nuevos contagios por VIH entre los gais. Una de las teorías que explorábamos era que el aislamiento social, la depresión, la adicción a las drogas y otros factores sociales llevaban a un comportamiento sexual asociado a la transmisión de VIH. Estos mismos factores, por supuesto, pueden llevar a alguien al suicidio.

Uno de los aspectos más indescriptibles de ser miembro de una minoría es el hecho de saber que las cosas van mejor que nunca pero, al mismo tiempo, no lo suficientemente bien.

Una importante conclusión que se saca de su obra es que la frase “esto va a mejor” es mucho más complicada de lo que parece. El progreso no va en línea recta, hay un cúmulo de desafíos que se superponen, algunos mejoran y otros empeoran.

Exactamente. Hay una nueva investigación que muestra que los adolescentes queer están saliendo antes del armario. Suena genial, ¿no? Pero eso no quiere decir que en las escuelas lo estén haciendo mejor. Se siguen sintiendo aislados. Hay muchas iniciativas en los colegios y, para los niños que puedan beneficiarse, genial. Pero hay muchos niños que tienen mucha homofobia internalizada, o que tienen miedo al bullying, como para participar en un grupo así. Muchas de las personas que entrevisté que habían intentado suicidarse me dijeron que habían llegado hasta la puerta de grupos de apoyo y se habían dado la vuelta. Estas personas son las que más riesgo de suicidio tienen, y son los más difíciles de contactar con el modelo de servicio que tenemos.

En uno de sus proyectos defiende incluir la salud mental en las clínicas de enfermedades de transmisión sexual (ETS). ¿Por qué es tan importante tratar la crisis de esta manera?

Uno de los mayores logros de la comunidad gay en las últimas cuatro décadas ha sido la creación de una infraestructura increíblemente sofisticada de análisis y tratamientos para prevenir el VIH. No tenemos nada parecido para la salud mental y el suicidio. Tenemos que adaptar la infraestructura a la crisis que estamos viviendo ahora. Las clínicas de ETS son lugares donde podemos captar a la gente antes de que se caigan por los márgenes del sistema.

Por el estrés de las minorías, sabemos que las personas queer retrasan o evitan los tratamientos de salud mental si no son accesibles para ellas. Puede que vayan al médico cuando se les tuerce el tobillo, pero no dirán nada de su depresión o de su consumo de drogas por miedo a ser descubiertos. Y eso, dando por hecho que van al médico de forma regular y que tienen un médico al que ir, lo cual no siempre es el caso.

El motivo por el que las clínicas de ETS funcionan mucho mejor para la salud mental es porque tienen pocas barreras. No tienes que enseñar el DNI, no tienes que dar tu nombre y son gratis aunque vengas de otro Estado o de otro país. Esto significa que los pacientes tienen muchas más probabilidades de contar sus problemas de salud mental allí que en otras clínicas, o incluso que a su familia o amigos.