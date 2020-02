¿Es posible tener 'un ligue inocente' cuando estás casado?

Tras dejar las bolsas en el maletero de mi coche, me mira de arriba abajo. Es entonces cuando me fijo bien en él por primera vez y me asombra lo mucho que se parece a Denzel Washington de joven. Corrijo la expresión de mi cara rápidamente para que no me traicione y no se piense que tengo interés en él.

No le hablo a nadie de mi encuentro con él. Al fin y al cabo, no ha intentado nada realmente. No ha hecho ni dicho nada inapropiado y yo he reaccionado como una mujer casada.

¿Me siento culpable porque no impedí que me llevara las bolsas desde el primer momento? ¿Porque me reí de verdad por primera vez en mucho tiempo? ¿O porque todavía noto el tacto de su mano en la mía cuando cogió la bolsa?

Y ahí estaba yo, pensando que no me gustaba que me tocaran. Durante el último año, más o menos, mi marido y yo habíamos estado yendo a una psicóloga llamada Cameron que cobraba 300 dólares la hora para tratar mis “problemas para intimar”.

Pero la verdad es que me acojona estar presente y necesito esas copas de vino para estar interesada en algo más que no sean mis hijos y Los Soprano. Si renuncio a mi mejor lubricante social, no tengo ni idea de cómo llegaré a ser la esposa que él quiere que sea.

El día siguiente a mi encuentro con Jerome, por primera vez en meses, estoy sonriendo al prepararles a mis hijos la comida que se van a llevar al colegio y me tengo que disculpar por reírme de forma escandalosa mientras me hago la manicura por la tarde. No había sentido esta euforia desde que el chico que me gustaba en el instituto entró a mi clase de Inglés. Parece inevitable que este buen humor repentino acabe con mi tapadera. Mi marido es un hombre brillante. Está siempre al loro del más mínimo cambio de humor que tengo, por imperceptible que resulte a los demás.

Tengo el corazón desbocado cuando me pongo en la fila de Starbucks al día siguiente a la 1 de la tarde. Al aparcar lo he visto sentado fuera con un par de hombres mayores que él, pero no estoy segura de que él me haya visto a mí. Intento fingir que estoy decidiéndome entre un cruasán de chocolate y un bollo de arándano cuando de repente me envuelve el olor a camiseta recién lavada. Inhalo profundamente mientras mantengo la cara cerca del cristal del mostrador para que no pueda ver mi sonrisa radiante.

Después de tres semanas y media quedando para “tomar café” con Jerome, mi euforia empieza a remitir y mi cerebro empieza a manifestar una extraña sensación de preocupación poco después de despertar. No solo tengo miedo de que me pillen, aunque está claro que solo imaginarlo me hace brincar como un gato callejero. El miedo es más bien porque la situación en sí empieza a resultarme peligrosa.

Siento como si una gripe estuviera arrebatándome mi brújula moral y poniendo en peligro todo lo que conozco. Mantener este secreto me está afectando y descubro que no puedo dejar de pensar en él. Empiezo a rogarle a Dios que ese día no le hubiera dejado cogerme la bolsa y hubiera seguido mi maldito camino.

Un día, aparcando detrás de “nuestro” Starbucks, me viene un destello de claridad y comprendo qué más pasa. Cuando hacía varias semanas decidí renunciar a mis copas de vino por las noches, no me molesté en encontrar algo que las reemplazara. Es cierto que ya no me emborracho a escondidas antes de que mi marido llegue a casa, pero me estoy pillando por un tío que en realidad es un completo desconocido. No he superado ninguna adicción, solamente he sustituido una por otra.