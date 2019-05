Lo bueno, lo malo y lo desastroso del final de 'Juego de Tronos'

Sí, Bran… No Jon Nieve, no Sansa Stark, no Gendry Baratheon… Bran. Y bueno, Bran había sido un personaje fascinante hasta esta última temporada en la que su único papel era sentarse misteriosamente, observando, pensando y sin hacer nada. ¿Por qué escoge Tyrion a Bran como rey? Por el poder de las historias y de cómo las historias de héroes seducen a las masas y a los pueblos. Aquí viene la clase: La historia de Bran es la más conmovedora y épica (aunque no haya dicho y hecho nada esta temporada), el niño que cayó de la torre, sobrevivió, se volvió místico, venció al Rey de la Noche… bla bla bla.

El poder cambia de la Reina de Dragones a El Cuervo de Tres Ojos. Buena suerte...

No importa que la serie nunca haya explicado satisfactoriamente su rol como el Cuervo de los Tres Ojos, ni su relación con el Rey de la Noche. Entonces, el poder básicamente se le otorga a un adolescente místico que dice ser una especie de profeta. Nosotros en la audiencia sabemos que lo es... ¿pero cómo lo saben los personajes? ¿No es tan peligroso el místico Bran como la Daenerys que buscaba la utopía? ¿Cómo sabemos que el Cuervo de Tres Ojos es benévolo? Se había establecido que Bran no quería el poder, y que por ello sería un buen rey, pero la historia falló en llevarnos a justificar este momento.

Un merecido final feliz para los Stark y para Fantasma

No todo fue terrible. La conclusión de las historias de Arya y Sansa fue satisfactoria. Arya decide proseguir con la aventura. Sansa decide que Winterfell será independiente y que ella será la reina. Estas historias logran aterrizar exitosamente. Jon Nieve acaricia a su lobo blanco, y hay una conmovedora escena cuando Tyrion descubre los cuerpos de Jamie y Cersei. El Consejo decide que Jon Nieve volverá a El Muro y vivirá allí exiliado. Es la única forma de que no se desate una guerra civil contra los dothraki y los inmaculados por la muerte de su reina. Nuevamente un poco absurdo, en un programa en el que se desataban guerras civiles por cualquier cosa, no hay guerra civil por coronar al verdadero heredero al trono. Esto es lógico con la conducta de Jon Nieve, pero no es lógico con la serie. Pero bueno, hay que admitir que ver a los hermanos Stark sobrevivientes llegar a un final feliz tiene su parte conmovedora y emocionante. Los niños que sufrieron horrores por 8 temporadas finalmente reunidos e iniciando nuevas vidas. Pero este final feliz no quita el sabor amargo de que la historia en esta última temporada se sintió apresurada, endeble e ilógica.

¿Y quién es el culpable?

Y bueno, alguna gente pensará que es ponerse demasiado exigente con una serie, pero la realidad es que el descenso en calidad se vio desde la séptima temporada en que la historia ya no estaba basada en los libros de George R.R. Martin, por el solo hecho de que Martin no los ha terminado. Por algo el autor dijo hace algunas semanas que la serie podría haber durado 11 o 12 temporadas. ¿Quizá una forma de quejarse de que los productores estaban comprimiendo la historia al punto de destruirla? Las historias eran complejas, los personajes complicados, los eventos inesperados, pero todo eso se fue por la borda esta temporada. Por ejemplo, el romance entre Daenerys y Jon jamás se desarrolló adecuadamente, lo que hubiera sido clave para que este final hubiera tenido más fuerza. Fuera de la escena salida de Cómo entrenar a tu dragón en la que Daenerys y Jon vuelan con los aires en los dragones, este romance nunca se sintió emocionante y emotivo. La mayoría de las películas de amor lo logran en dos horas, y Juego de Tronos no lo pudo hacer en ocho capítulos.