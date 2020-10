Lo paranormal del entretenimiento

Por ejemplo, la copresentadora Carmen Porter, el pasado 30 de julio, afirmaba en relación al comité de expertos científicos que asesoran al Gobierno sobre la gestión de la crisis sanitaria: “se sabe que no hubo comité”. Tras lo que prosiguió con su intervención, ”¿te acuerdas que muchos medios de comunicación preguntábamos por los nombres de esos expertos de la desescalada? Decían que no porque podían tener presiones, no dieron los nombres porque no existían”. Y concluyó con un brochazo muy acorde a estas aseveraciones embarradas: “esto se puede judicializar según dicen algunos”. ¿Dicen algunos?, ¿quiénes? Un final tan inconsistente como incorrecta es la exposición de los hechos, que persigue dejar caer el yugo de la duda sobre los profesionales que gestionan la situación y conducir ideológicamente.