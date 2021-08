Lo que ha hecho Vox un día después del oro de Alberto Ginés da mucho que hablar en Twitter

Maja Hitij via Getty Images

Maja Hitij via Getty Images Alberto Ginés, en el podio.

La cuenta oficial de Vox en Twitter ha felicitado a los deportistas españoles que han logrado un oro en los Juegos Olímpicos... salvo al escalador Alberto Ginés.

La ausencia está siendo muy comentada en las redes sociales, ya que esa falta de mensajes al respecto del partido de Abascal llega después de que se hicieran virales varios tuits muy críticos del deportista con Vox.

Por ejemplo, Ginés respondió desde su cuenta personal a la formación de ultraderecha afirmando que los jóvenes no les querían. Además, en otro momento publicó: “La gente diciéndome en Twitter que no me merezco representar a España en los JJOO por que soy rojo, todo bien???”.

La ausencia de felicitación de Vox se ha hecho muy notable porque 24 horas después del triunfo del escalador no habían publicado nada al respecto, algo que sí hicieron con los oros de Sandra Sánchez y Fátima Gálvez y Alberto Fernández.