Lo que hay detrás del genial vídeo de una profe enseñando español a extranjeros con palabrotas

La estudiante respondió con frases coloquiales del día a día que no se suelen ver en las clases. “Me cago en la leche”, “estoy hasta los cojones o el coño”, “qué coñazo” o “está en el quinto coño”, dijo con total naturalidad, provocando las risas del resto de sus compañeros y de, por supuesto, la profesora. Ahora, también las de todo TikTok.

“No suelo usarla, así que lo puse y se me olvidó que lo había colgado. Luego cuando entré me encontré de golpe con todas las notificaciones”, relata esta profesora madrileña de 33 años, que reconoce estar un poco sobrepasada por la situación.

La publicación en cuestión lleva más de 1,2 millones de reproducciones, 160.000 me gusta y un millar de comentarios. Mucha gente también se ha puesto en contacto con ella para interesarse por las clases.

Algunos son extranjeros que viven en España y que quieren naturalizar su español, aprender expresiones de la calle y salirse un poco de la enseñanza más clásica: “Estos dicen que hablan español porque viven aquí, pero que les falta saber utilizar expresiones del día a día. Me han pedido que no les enseñe todo el rato a conjugar verbos y sí a saber actuar en situaciones cotidianas, conocer las frases hechas, etc”.

“Están todos flipando, pero ella me dice que sus hijas están alucinando porque seguramente ellas lo habrían intentado y no lo han conseguido y su madre ya sí, sin saber entrar directamente en TikTok”, cuenta.

El coronavirus casi como origen del vídeo

Divertirse como filosofía

Si tiene algo claro esta profesora madrileña y que recuerda una y otra vez es que es mucho más sencillo aprender divirtiéndose con un docente que enganche. En caso de no conectar, el éxito de la cadena de aprendizaje se reduce considerablemente.

“Por eso siempre intento que las clases sean divertidas. Un estudiante no aprende de algo que no le gusta de una persona que no le gusta. Si el profesor te cae mal es mucho más complicado”, detalla Loring, que afirma que le gusta crear buena relación con su alumnado.