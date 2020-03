“Lo que más me duele es no poder cogerles la mano a los pacientes”

“Aquí no hemos tenido ese problema. Y, llegado el caso, el profesional al mando es el que tendrá que ver. Pero si intubar a un paciente con pluripatologías no va a mejorar su expectativa de vida y sólo va a hacer que esté enganchado al respirador 15 días, no tiene mucho sentido. Es normal que se decida no intubarlo, siempre con el consentimiento de su familia. Eso lo hacemos día a día”, explica. “Pero no estamos en el punto de tener que intubar a un paciente de 50 años antes que a otro de 70”, aclara. “Sé que Italia ya se ha planteado, pero en España no, ni siquiera en la Comunidad de Madrid hoy por hoy. Tengo compañeros en la Paz y en el Ramón y Cajal y, efectivamente, están saturados, pero no se está llegando a esa tesitura”, insiste, aunque admite que “la situación cambia cada día”. “Es una enfermedad tan desconocida”, reflexiona. “Yo también era de los escépticos que creía que nunca iba a llegar aquí. Pero ha explosionado de una manera que ahora resulta imparable”.

Ahora mismo, lo que más le duele a Menduiña en su trabajo es “la imposibilidad de tocar a los pacientes”. “No podemos ni cogerles la mano, ni acompañarles como solemos hacer y transmitirles nuestra solidaridad en una situación tan triste”, lamenta. Él está seguro de que “de todas las crisis se sacan cosas positivas” y, en este caso, lo que está aflorando “es la humanidad”, especialmente en el ámbito sanitario. “Nos vienen unas cuantas semanas duras”, repite. “Pero esto es cuestión de tiempo. Y también tenemos mucha ilusión”.