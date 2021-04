Lo que sí y lo que no en la tele de marzo

Cosas que no hacían falta

Tres plataformas han decidido estrenar en un mismo mes tres historias con las temáticas o los actores que menos me interesan del mundo mundial, solo para joderme la primavera. Ahí van.

1. El príncipe de Zamunda 2 (Amazon Prime)

Hay actores con los que no puedo y luego hay actores con los que NO PUEDO. En el segundo caso está Eddie Murphy. Así que una segunda parte de una película a la que nunca le vi la gracia, no me parece en absoluto necesaria. Recordemos que en la primera entrega Murphy interpretaba a una príncipe africano —primera cosa que ya no— que viaja a Nueva York para buscar esposa (dios mío). Pues bien, ¿qué pasa en la segunda? Que resulta que tuvo un hijo ilegítimo (Oh, noooo).

2. Libertad, de Enrique Urbizu (Movistar Plus)

Bandolerismo. Me muero de aburrimiento. Pero soy yo, porque a mí no me han interesado nunca los bandoleros del siglo XIX español. Y no me gustan los westerns, ni la violencia ni las historias con más testosterona que otra cosa. Así que, claro, ni la serie, con sus seis episodios, ni la versión en cine, son para mi.

¿Lo mejor?, Los papeles de Ginés García Millán y de Isak Ferriz.

3. La liga de la justicia (HBO)

Cuatro horas, que pasé rápido para ver si en algún momento la cosa captaba mi atención. No puedo resumir de qué va. Es un mundo, el de superhéroes que me interesa menos que el bandolerismo y menos aún que Eddie Murphy. Así que, ya me contareis

Lo que NO pero SÍ

Sky Rojo, de Álex Pina Esther Martínez Lobato (Netflix)

Cuatro puntos que no y un punto que sí

1. Me resultó tremendamente incómoda de ver.

2. Entiendo perfectamente todas las voces contrarias por lo que muestra y por cómo lo muestra.

3. Es un serie hecha ad hoc en laboratorio para el consumo perfecto de la plataforma.

4. No hay nada al azar, está todo elaborado para satisfacer al mercado.

Dicho esto, como para mí hay solo dos clases de hombres, los que van de putas y los que no, solo por las frases que cuestionan y condenan la prostitución y dicen no a esa segunda clase de hombres (y que se van a oír en 192 países) me merece la pena esta serie.