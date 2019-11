Lo siento, espectador, te he engañado con 'Autoentrevistas'

Después de más de cuatro años haciendo entrevistas en un coche tengo que confesarlo: te he engañado como espectador. ¿Sabes aquello de no eres tú, soy yo? Pues me ha pasado contigo. Me explico: Cuando empecé con este formato de entrevistas en un 600 en mayo de 2015, me dejé llevar por el impulso romántico de subir a famosos en un coche miniatura y tan gracioso como el Seiscientos D de mi mejor amigo. Conforme iba peleando por subir a nuevos invitados (el primero fue Juan Luis Cano, comencé fuerte), me daba cuenta de que no sabía hacia dónde quería ir, pero me lo estaba pasando en grande y eso era suficiente. Me olvidaba de todo lo demás, incluso de ingresar, que quizás fuera lo más importante en aquel momento. Me despisté y no paré de hacer entrevistas como un poseso obseso.

Una vez conseguida una cartera de invitados suficientes para empezar a llamar a puertas y enseñar el proyecto, algo más desarrollado que un embrión, me di de bruces con la realidad: apenas hay dinero para estos proyectos, no eres una cara conocida con lo cual la tele no te quiere, etcétera y más etcétera. Pero yo seguía, porque me lo pasaba bien, hasta que llegó un momento que la cuenta corriente me advirtió: “eh, tú, relléname el depósito o te dejo”. “No eres tú, soy yo”, le respondí, y seguí haciendo entrevistas nuevamente como un poseso obseso. Wyoming con Miguel Ríos, Joaquín Reyes, Resines… todos accedían y yo me decía, “joder, ¿cómo voy a aparcar el proyecto si tengo unos invitados de primera?”. Incluso algunas marcas a las que me presenté aparecieron por el camino. Cito a Zity y a su gran equipo, porque me contrató un paquete de seis entrevistas en sus tremendos Renault Zoe. Lo pasamos en grande y de hecho me encantaría repetirlo alguna vez.

