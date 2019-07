Loles León recuerda en 'Ven a cenar conmigo' el día que 'amenazó' a Madonna

Según contó, ambas se encontraron en una fiesta que organizó Pedro Almodóvar con motivo del concierto de la ambición rubia en España. “Fue cuando flirteó con Antonio Banderas”, apostilló León, quien contó que el cineasta la eligió para cantar en la fiesta. Fue entonces cuando se produjo este curioso ‘duelo de divas’.

Puedes ver el momento aquí.

“Mientras yo cantaba, ella se puso a hablar con la persona que tenía detrás”, detalló la intérprete, a la que no le sentó nada bien el gesto. Entonces le dijo: “Eh, you, eh Madonna. Look at me because I am here working. Si you no look at me...”. Un discurso en un perfecto spanglish, con el que le llamaba la atención diciéndole que la mirase, que estaba trabajando. Por si faltaban más detalles, León se levantó de la mesa e imitó el gesto que le hizo a la cantante: sacarse un cuchillo y hacer como si le cortase el cuello.

Entonces, Madonna le contestó: “Todas las españolas tenéis la navaja en la liga”. A lo que León respondió: “Sí, cuando se se comportan tan maleducadas como tú, sí”. La actriz recordó que se lo tradujeron y, desde ese momento, “ya no se movió”.