Lorenzo Caprile plantea una duda sexual a los políticos en 'El Hormiguero'

Entonces el diseñador empezó a descartar la Fase 1, en la que se encuentra ahora mismo Madrid y trató de pensar en cuál podría ser. ”¿En la dos? En la uno está claro que no, pero... ¿En la dos? ¿En la tres? ¿En la cuatro? ¿O bajo el estado de alarma está prohibido? Porque como lo van a prolongar in illo tempore”, detalló.

Tras esto, repasó con las medidas de seguridad que serían necesarias para cualquier contacto social, aunque no acabó de ver cómo sería posible mantener la distancia de seguridad. “Lo de la mascarilla lo puedo entender, los guantes, también, pero lo de los dos metros de distancia... Yo he visto mucho, pero dos metros... He visto cosas muy insólitas, que tengo 53 años muy moviditos, pero dos metros ya me parece demasiado”, bromeó provocando las risas en plató.

Caprile planteó esta pregunta para gente que mantiene relaciones esporádicas o para “amantes más estables” que han estado separados durante la pandemia. “En fin, llevamos tres meses que yo, personalmente, me subo por las paredes”, acabó diciendo.