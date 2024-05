La inolvidable respuesta de una farmacéutica cuando un hombre le ha pedido un condón (sí, sólo uno)

Las anécdotas de farmacéuticos suelen tener mucho éxito X, anteriormente Twitter, donde este tipo de situaciones hilarantes suelen dar mucho juego debido al tipo de contenido que se consume en esta red social tan dada a la ironía y al sentido del humor.

En las últimas horas se ha viralizado la situación que ha vivido @pandhoramdzz en la farmacia en la que trabaja con un hombre que ha ido a pedirle sólo un preservativo como el quiere un chicle suelto.

"Pues no viene hoy uno a la farmacia y me pide UN CONDON y le digo no puedo abrir la caja tendrías que comprarla porque no tengo sueltos y se va enfadado diciendo es que solo necesito uno jajsjaajaj", ha contado ante miles de personas en la red social de Elon Musk.

En los comentarios que ha ido dejando ha explicado, por ejemplo, que el hombre tenía unos 50 años y que le ha parecido una cosa "muy extraña". A raíz de este tuit se ha abierto un pequeño debate sobre el precio de los preservativos y que no se vendan por separado cuando "a veces solo queremos, porque necesitan, uno". "Un paquete de 6-12 pa la única noche loca que tengo al año me parece una exageración", ha dicho un usuario medio en broma medio en serio.

No es la primera vez que un farmacéutico gana fama con una situación relacionada con los preservativos. Hace un tiempo, el tiktoker Farmacéutico Fernández arrasó con su réplica a un cliente que le dijo que un amigo suyo no usa preservativos "porque no encuentra de su talla, ni quiera los XL".

Para demostrar que eso era una falacia se colocó el preservativo en la cabeza y sopló, comprobando que son muy resistentes y que su amigo no estaba diciendo la verdad.