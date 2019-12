Los 12 campanazos (para mal) de la televisión en 2019

Carmen Lomana en 'La vuelta al cole', Francisco Rivera en 'Espejo Público', Bertín Osborne como colaborador de 'Viva la vida' y Carlota Prado, concursante de 'GH Revolution'.

Se acaba 2019 y toca hacer balance de todo lo vivido en este intenso año. Generalmente se suele hacer de los grandes momentos, de los más positivos. Pero, ¿por qué no recordar aquellos momentos para olvidar e intentar que no se repitan en 2020? Esta es una buena ocasión.

Ya es hora de dejar de dar voz a machistas, racistas, fascistas y homófobos. Es hora de cambiar. Es hora de ofrecer contenido de calidad, porque sí, el entretenimiento no tiene que ser sinónimo de broncas y polémicas, podemos divertirnos viendo realitys, programas de corazón, de actualidad política sin necesidad de tener que soportar ciertos argumentos. Es hora de dar carpetazo a todos estos momentos.

1. El fin de Noticias Cuatro

2019 comenzó con una trágica noticia para el periodismo en televisión. El 7 de enero de 2019 Mediaset decidió cancelar Noticias Cuatro dejando únicamente la información para Cuatro al día, el nuevo espacio de tarde que se estrenó el 18 de febrero con Carme Chaparro. Fue el 17 de febrero cuando se emitió el último informativo de Noticias Cuatro con Roberto Arce y Marta Reyero. No obstante, fue la despedida de Javier Ruiz la que destacó por encima del resto por cómo fue el adiós del periodista y las palabras de su discurso final.

2. Las dificultades de los reporteros en Cataluña

Y si por algo recordaremos también el 2019 será por el clima de tensión política

y social de Cataluña, que tanto han vivido en primera persona los reporteros de televisión. Han sido meses en los que hemos asistido a lamentables actos como los que vivió Laila Jiménez, reportera de Informativos Telecinco, cuando fue acosada y agredida por unos manifestantes. O lo difícil que lo tuvo Ángela García, del Canal 24h de RTVE, cuando le tiraron una piedra en una manifestación.

🔴 Manifestantes concentrados frente al Parlament han agredido a nuestra compañera @gr_angela #Diada2019 👇 pic.twitter.com/HNIsy3xBKE — 24h (@24h_tve) September 11, 2019

También han vivido momentos de tensión, acoso y agresión otras reporteras

como Diana Mata o Blanca Basiano, de Antena 3 Noticias, y Cristina Pampín, de TVE, con empujones, gritos y todo tipo de actos impidiendo que informaran en directo y pudieran hacer su trabajo con normalidad.

No es aceptable que se increpe a una profesional cuando está informando. Sin periodismo, no hay democracia. La compañera @CristinaPampin tiene todo mi apoyo .@CdItve .@24h_tve .@tve_tve pic.twitter.com/01MGiYzYf6 — Gabriel López (@Gabrielopev) February 21, 2019

3. Los comentarios machistas de Bertín Osborne

Lamentablemente este punto es posible que siga apareciendo en 2020 y años venideros porque Bertín Osborne es así y es difícil que cambie. Sin embargo, este año el presentador de Mi casa es la tuya se ha coronado con lindezas como “España no necesita un movimiento feminista porque ya se han conquistado todos los derechos de la mujer” o “las feministas se tienen que ir a países como Irán donde lapidan a las mujeres”. Unas palabras que le valieron las críticas de algunos rostros famosos como Nagore Robles o Anabel Alonso.

Lo que este señor entiende por feminismo.😳 https://t.co/omJc6cfG8D — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) November 22, 2019

Por si fuera poco, Bertín Osborne ha debutado como colaborador de Viva la vida y ya en su primer día fue muy criticado por uno de sus habituales comentarios machistas.

Aunque si ha habido algo indignante son las palabras de una entrevista rescatada que concedió en 1985 en TVE y que este año rescataron en redes. El cantante reconocía haber pegado alguna vez a una mujer.

4. Fran Rivera y sus polémicas palabras

Bertín Osborne no es el único al que se le ha permitido hacer comentarios machistas en televisión. Otro que no se ha quedado atrás es Fran Rivera. Algunos aún nos preguntamos por qué Espejo Público mantiene en nómina al torero después de todas sus polémicas y por qué le abre el micrófono para que comente casos tan delicados como el de la trabajadora de Iveco que se terminó suicidando después de que se distribuyera un vídeo sexual suyo.

El torero demostró no tener luces, y eso que está acostumbrado a vestir con ellas, al decir que la culpa era de la chica por mandar esos vídeos porque... : “Los hombres, y yo soy hombre, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo”. Claro que sí, machote, la culpa es de las mujeres por hacer lo que quieran con su vida y su cuerpo. No, la culpa es de malnacidos que usan a las mujeres para presumir ante sus colegas de lo “machotes” que son.

Fran Rivera sobre Iveco: "Los hombres, soy un hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo"



MENTIRA. Habla por ti. No hablas por todos los hombres. (Des)aprendamos, eduquémonos, demostremos que ser hombre puede ser otra cosapic.twitter.com/2r2G7JkRCr — Pablo Padilla (@MaesePads) May 29, 2019

Pero no queda ahí. El hijo de Carmina Ordóñez también es homófobo (¡ohhh, sorpresa!). Todo vino cuando en el programa de Susanna Griso se estableció un debate sobre el Orgullo LGTBIQ después de que Rocío Monasterio, líder de VOX en la Asamblea de Madrid, dijese que los madrileños no tienen “por qué ver fiestas en las que un padre y una madre con dos hijos se pueden encontrar sexo explícito en la calle”. El discurso le pareció adecuado a Rivera, que llegó incluso a preguntarse qué pasaría si los heteros hicieran lo mismo en una cabalgata similar.

5. Enfrentamiento de “machirulos” en Telecinco

Pero la televisión está lleno de “machos pirulos” como diría nuestra adorada María Patiño, y más en los realitys y programas de Telecinco. Sino que se lo digan a Kiko Jiménez y Diego Matamoros que han demostrado en GH VIP 7 que para ellos la mujer es como si fuera “un juguete” o un “trofeo” del que presumir.

ASCO es lo que siente uno al ver a semejantes seres salir por televisión y ver cómo en numerosas ocasiones se les da manga ancha para que digan todas las burradas que se les ocurra. Menos mal que al menos hay gente como Patiño o Carlota Corredera para no permitirlo. Pero, por favor, ¿podemos dejar de llevar a este tipo de seres por llamarlo de alguna forma a la televisión? ¡GRACIAS!.

Diego Matamoros destapando al montajista de Kiko Jiménez: "Cuando has filtrado el mensaje a los medios, has quedado como un rastrero y un mier*a. Como persona, te califico como un cero. Pero como manipulador, mier*a y mentiroso, como un diez".#GHVIPLimite7 pic.twitter.com/64bxjslWGN — El Lapidario TV (@LapidarioTV) October 30, 2019

6. Peleas y polémicas de realitys

Si hay algo que tienen en común los realitys de Telecinco son las polémicas, las peleas y los enfrentamientos. Este 2019 hemos asistido a varias de ellas como las de María Jesús Ruiz y Kiko Rivera en GH DÚO o la polémica expulsión de Julio Ruz del mismo reality por perseguir por toda la casa a la ex Miss España. Otras han sido las discusiones de Carlos Lozano con Isabel Pantoja en Supervivientes 2019 o las de Hugo Castejón con Mila Ximénez y toda la casa de GH VIP 7.

7. Almeida y los niños de Telemadrid

2019 también ha dejado momentos de esos que es mejor no haber visto como los vividos en el programa La vuelta al cole de Telemadrid. Y no, esta vez no es que los niños hayan dado grima con sus preguntas prefabricadas, sino todo lo contrario. En este programa las verdaderas lecciones se las han dado los pequeños a los famosos. Sino que se lo digan a José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, que se coronó al decir que el donaría dinero para salvar la Catedral de Notre Dame antes que el Amazonas porque “Notre Dame es un símbolo de Europa y nosotros vivimos en Europa”.

Al margen de las bromas con Martinez Almeida, lo que dice sobre el Amazonas y Notre Dame no es un fallo, es una ideología. Y eso es lo más terrible pic.twitter.com/EfuVMFGYdU — Guillermo Rodríguez (@guirodi) September 30, 2019

Pero el alcalde de Madrid no es el único que ha hecho el ridículo este curso. Otra que soltó alguna de sus lindezas es Carmen Lomana cuando no se cortó al decirle a los niños que lo primero que hizo cuando se encontró a Pablo Iglesias es ofrecerle un desodorante. Claro, es que porque uno tenga el pelo largo y no use traje es un guarro que no se ducha… Eso es ser una buena maestra para los más pequeños. Di que sí, doña Carmen.

La TeleMadrid de Díaz Ayuso es una absoluta vergüenza al servicio del PP. Carmen Lomana a los niños: "Cuando vi a Pablo Iglesias le dije que usara desodorante. Pablo Casado es el típico niño pijo, mono que va siempre limpito y bien". pic.twitter.com/iTHGAUyXS4 — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) September 30, 2019

Y no hay dos sin tres. Mario Vaquerizo, ese que va de adalid de la modernidad,

también se quedó a gusto al decir que “me da igual” el feminismo. Para qué apostar por el feminismo verdad… En fin…

Este programa de TeleMadrid es una vergüenza que pagan todos los madrileños. Mario Vaquerizo de profesor gritando con los niños: "El feminismo y la política me dan igual". pic.twitter.com/NcYxzRi2G1 — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) October 2, 2019

8. Abascal se fue a divertir a El hormiguero

Otro de los motivos por los que lamentablemente recordaremos el 2019 es por el ascenso de VOX. Una subida que han fomentado, y mucho, las televisiones por comprar el discurso de los de Abascal invitándole a todos los programas y muchas veces sin rebatirles los argumentos. A eso han contribuido, entre otros, Ana Rosa Quintana o Susanna Griso.

Pero sin duda el 2019 será recordado por el momento en el que a Pablo Motos se le ocurrió invitar a “divertirse a El Hormiguero” al líder de VOX. Sí, señores el líder de la ultraderecha invitado a un programa familiar que ven miles de niños que tuvieron que asistir a momentos retrógados e indignantes como cuando se atrevió a hablar de la adopción por parte de matrimonios homosexuales.

"Yo creo que debe tener preferencia a la hora de adoptar una pareja heterosexual porque creo que es mejor que un niño tenga un padre y una madre, ahora, hay un niño que no lo adopta nadie, que lo adopten unos homosexuales".

Santiago Abascal, 2019



Y esto, niños, es la homofobia. pic.twitter.com/3f68RFRQOH — mery✨ (@its_magal) October 11, 2019

“Es preferible que un niño tenga un padre y una madre. Pero si hay un niño que no lo quiere nadie y lo adoptan dos homosexuales, lo apoyo” fueron sus palabras. Claro, hombre, los niños que no quiera nadie para los gays, no vaya a ser que un gay o una lesbiana homosexualice al niño…

Las redes llamaron al boicot aunque resultó fallido: el programa de Antena 3 anotó uno de sus récords históricos con 4.049.000 espectadores y un 23,5% de cuota de pantalla. Sin embargo, desde entonces, no levanta cabeza y apenas ha conseguido liderar ningún día.

9. Albert Rivera y el adoquín en el debate

Y de Abascal... a Albert Rivera. El ya exlíder de Ciudadanos nos dejó también otro momentazo para el recuerdo durante uno de los debates electorales de las elecciones del pasado noviembre: sí estamos hablando del adoquín.

Momento exacto en que Albert Rivera saca un adoquin en pleno debate político. Por favor no reírse de él.#Debate10N pic.twitter.com/m3rJg4aBBk — Charlie Criticón (@charliecriticon) November 4, 2019

10. César Vicente en los 40 Music Awards

César Vicente protagonizó otro de los momentos para olvidar y del que deberíamos aprender. Esperemos que Los 40 haya tomado cartas en el asunto y controle lo que beben y se toman los invitados a sus premios. O al menos que no dejen salir al escenario a la gente en el estado de embriaguez en el que apareció el actor César Vicente cuando entregó varios premios junto a la actriz de Élite Ester Expósito, a la que todos amamos aún más por lo que tuvo que aguantar esa noche. Y sí, César Vicente es un actorazo como así lo ha demostrado en Dolor y Gloria o en La otra mirada, pero de verdad no se puede salir al escenario de unos premios musicales que ven niños después de haberte bebido hasta el agua de los floreros.

11. Pilar Gutiérrez, la mujer más franquista de España

Hay que tener mucho cuidado con a quien se le prestan los micrófonos en televisión, porque la broma de crear el personaje de “la mujer más franquista de España”, o lo que es lo mismo Pilar Gutiérrez, ya es hora de que acabe. Hemos conseguido que por fin España deje de haber un dictador enterrado con todos los honores en el Valle de los Caídos, ahora va siendo hora de que los programas dejen de dar voz a una franquista, fascista, machista, homófoba y todos los adjetivos que se te ocurran. Lo último ha sido convertirla en invitada de Ven a cenar conmigo. No gracias, no quiero cenar con alguien así ni tenérmela que tragar en este concurso.

Omar Montes echó ayer de su casa a la fascista de Pilar Gutiérrez en el programa 'Ven a cenar conmigo'. Mediaset invita, promociona y blanquea a esta franquista como "famosa" que dice estas barbaridades: "¿Ser agresivo te viene de ser gay o andaluz?" pic.twitter.com/56bebHhJru — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) December 27, 2019

Eso es lo mismo debió de pensar Omar Montes, quien decidió expulsarla de su casa. Manda huevos que tenga que llegar Omar a echar de la tele a esta señora y los directivos y presentadores de programas de actualidad no lo hayan hecho antes. Bueno, ahora también lo ha hecho Joaquín Prat. ¡Aleluya!

Joaquín Prat veta a la Impresentable de Pilar Gutiérrez en Cuatro Al Día

Grande Joaquín!!! pic.twitter.com/AakvVPHKde — Tati Nometoqueslosgüebs ❤️💛💜 🎗️ (@Antitaurina3) December 30, 2019

12. Polémica Carlota Prado en GH Revolution y fuga de anunciantes