Los 5 errores que cometes con tu sueño y no sabes que haces

Ir a la cama sin sueño. Nos han repetido hasta la saciedad que debemos tener unos horarios regulares a la hora de ir a la cama y de despertarse. Pero, ¿qué hora es la correcta para mí? Es importante saberlo porque, ¿qué pasa si voy a la cama sin sueño? Que al llegar a la cama, si mi sueño no aparece, mi cerebro empezará a tener pensamientos que llamamos “pensamientos errantes” que, lejos de ayudarnos a dormir, nos van a poner más ansiosos y van a activar más nuestro cerebro, con lo que será mas difícil conciliar el sueño. Entraremos en una rueda: tengo ansiedad por no poder dormir y el no poder dormir me genera más ansiedad.

Mirar el reloj. Si no podemos dormir, o nos despertamos en mitad de la noche y miramos el reloj, activamos nuestro cerebro. Porque estamos contando las horas que hemos dormido, las que nos quedan por dormir y además, si tardamos en dormirnos, vamos acumulando ansiedad por no poder dormir. Me quedan 4 horas, me quedan 3 horas… repetimos en nuestra cabeza. Tenemos la sensación que se nos acaba el tiempo por lo que queremos provocar y forzar más el sueño, y el sueño no se puede forzar, otra acción que lejos de ayudarnos nos dificulta el sueño.

Mirar la tele en la cama. Y no solo mirar la televisión en la cama, sino también leer, trabajar, mirar el móvil… todas las acciones que realizamos en la cama están prohibidas. En la cama solo se debe dormir o realizar actividad sexual. Son las dos únicas conductas que están permitidas. También, si me apuras, aquellas que nos pueden relajar y nos pueden inducir al sueño, si tras 15 minutos no lo han conseguido, dejémoslas para otro momento.

Pasar mucho tiempo en cama. Como ya hemos dicho, la cama solo debe servirnos para dormir. Por lo tanto, cuando no estemos dormidos debemos salir de ella. No nos ayudan los botones del despertador que nos permiten repetir la alarma dentro de 10 o 15 minutos. Es mejor dejar el despertador en otra habitación y levantarnos para pararlo. Además, durante el día está prohibido estar en cama (excepto 15-20 min de siesta después de comer). Así que nada de “estoy en la cama porque aunque no duerma como mínimo descanso”. Búscate otro lugar para descansar.