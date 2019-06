Los 5 mejores hoteles con desayuno gratis en España

El placer de dedicarle una buena hora al desayuno y no dejar nada sin probar, cuando normalmente en casa engulles un café con leche y dos galletas deprisa y corriendo para no llegar tarde al trabajo, también forma parte del sentir que estás de vacaciones. Por eso, en Expedia.es hemos querido dedicarle un pequeño homenaje al desayuno incluido del hotel y hemos creado una clasificación, a partir de los comentarios de nuestros huéspedes, de los mejores de España.

Esos bufés interminables de los que sales con galletas y panecillos en los bolsillos, “por si luego te entra hambre”, como si no te hubieras zampado ya todo lo que tu pobre estómago puede asimilar en varias horas. Total, está incluido.

No estamos valorando los hoteles de aeropuerto como se merecen. Puede que te imagines un sitio frío y vacío en medio de la nada, pero lo cierto es que muchos son lugares acogedores y cálidos en zonas agradables y bien comunicadas, como es el caso de este hotel de 4 estrellas de Barajas. Está genial si haces escala en Madrid o tienes un vuelo muy tempranito o a última hora del día, pero tampoco lo descartes si quieres un buen 4 estrellas sin gastarte tanto como lo harías en uno más céntrico. Y si está en esta lista es, obviamente por su bufé de desayuno, que abarca desde monísimos vasitos de fruta fresca hasta todo tipo de bollos, pasando por tostadas, huevos, cereales, zumos…

Los que ya lo han probado comentan: “El desayuno buffet impresionante... no eché nada en falta; zumo natural, leches, panes y aceites de todos los tipos, fruta, posibilidad de elaboración en el momento...”; “Solo teníamos alojamiento y desayuno, pero nuestra experiencia en el desayuno fue impecable”.

Los que ya lo han probado comentan: “Desayuno: tipo bufé libre. La mejor opción: el pan y los embutidos, que son de la zona, pero también tienen lo habitual (pastas, cereales, mermelada, zumos, café, té, etc.).” “En el desayuno ponen embutidos de la tierra con pan y tomate, croissants y luego cereales, café, zumos. Vamos, que no se puede pedir más.” “El desayuno es perfecto y variado. Nos pusieron una tabla de embutidos catalanes buenísimos”.

Si lo quieres todo y no te apetece renunciar a la privacidad de tu propio apartamento, pero tampoco quieres perderte la piscina, el gimnasio, el restaurante o el desayuno bufé de un hotel, el apartotel es tu amigo. Y este puede convertirse en un amigo excelente: está literalmente a pie de playa en pleno centro de Ibiza ciudad, y tiene unas tumbonas en la azotea con vistas al mar que te llevarán a un nivel superior de postureo. Por no hablar del desayuno. Gratis.

Los que ya lo han probado comentan: “El desayuno bastante completo: huevos, bacon y judías como desayuno caliente. Tres o cuatro tipos de embutidos y quesos. Cereales, yogur, fruta, croissants, tostadas. Diferentes cafés Nespresso, tés y zumos y diferentes tipos de leche (avena, soja...)”. “El restaurante del hotel ofrece un desayuno muy rico y de óptima calidad con una vista estrepitosa y mesita al aire libre también”. “Desayuno: un lujo poder desayunar en la terraza, al sol frente al mediterráneo, con las gaviotas revoloteando y los cormoranes y una garza que anda por ahí de pesca”.

Así que ya sabes, tanto si eres de los que se ponen como el Quico y arramblan con todo lo que se les ponga por delante, como si necesitas muchas opciones para escoger una de calidad y que se ajuste a tu dieta, el bufé de desayuno del hotel siempre es un sí. Puedes elegir por destino o por desayuno directamente, que cuando se trata de vacaciones no hay sitio malo. ¡Lo que está claro es que no podrás decir que no tienes energía para el resto del día!