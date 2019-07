Los 7 retos económicos urgentes que no pueden esperar a la formación de Gobierno

Europa Press News via Getty Images

No pudo ser, pero la economía no espera. Pedro Sánchezfracasó este jueves en su intento de ser reelegido como presidente, mas el país afronta una serie de retos económicos que no entienden de desencuentros entre partidos políticos como el vivido esta semana entre el PSOE y Unidas Podemos.

Ya nadie se acuerde de esa prima lejana que se llamaba riesgo, pero muchos de los problemas actuales que acucian a España se arrastran de los peores años de la crisis y no han terminado de resolverse con la mejora de la situación. ¿Están pensando nuestros políticos en resolverlos?

1. Los tres millones de parados

A pesar de la recuperación (España restableció los niveles perdidos con la crisis hace dos años), de la buena marcha de la economía pese al frenazo global (el FMI pronostica un crecimiento del 2,3% este año) y del número récord de trabajadores (la Seguridad Social contabilizaba 19,5 millones de afiliados), todavía queda un gran fantasma que debería asustar a todos: el alto nivel de paro. España cuenta con 3.230.600 desempleados, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre.

Sánchez puso el foco sobre el empleo como uno de los seis grandes ejes en su discurso en la sesión de investidura. Aunque la tasa de paro ha bajado al 14,02% en el segundo trimestre, todavía se mantiene como la segunda más alta de toda la Unión Europea solo por detrás de Grecia y a años luz del 2% de países como Chequia o del 3% de Alemania. Además, se empieza a producir una ralentización en la creación de empleo.

Así ha evolucionado el desempleo desde antes de la crisis: