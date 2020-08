Los cinco chollos de Amazon que no debes dejar escapar

Nos hemos dado una vuelta por las ofertas de Amazon este lunes y te traemos cinco de las mejores opciones que hemos encontrado, con un destacado muy destacado: un robot de cocina Taurus con un 55% de descuento. Más de 350 euros de ahorro...

Recuerda que algunas son ofertas por tiempo limitado, así que no te lo pienses mucho. Ahí van:

Pocas veces se ve una oferta tan drástica, y menos en un producto tan cotizado como un robot de cocina. Pero tus ojos están viendo bien: hay un 55% de descuento en este Taurus MyCook que tiene más de 4 estrellas de valoración en Amazon y que promete hacerte la vida mucho mucho mucho más fácil.

Cocina por inducción, con 10 velocidades, hasta 120ºc de temperatura; incluye balanza y una función especial para hacer sofritos. Además, llegará a tu casa con una serie de accesorios muy úties, como cestillo colador, espátula, paleta mezcladora y un recetario que te permitirá planificar todas las comidas y cenas de tu casa sin apenas esfuerzo.

No solo está a un precio imbatible, con más de 350 euros de ahorro, sino que al comprarlo ahora puede estar en tus manos el próximo lunes.

Para escuchar música, para ver la tele sin molestar a los otros, para librar a tu pareja del infierno de tus videollamadas de trabajo... unos auriculares inalámbricos confortables son un nuevo imprescindible y estos cascos de Srhythm con descuento aparecen como una gran opción. Tienen cancelación de ruido, funcionan por Bluetooth, gozan de más de 40 horas de autonomía y son plegables. Además, tienen casi 5 estrellas de valoración y un descuento del 28%.

El teletrabajo ha llegado para quedarse y una buena silla de escritorio es obligatoria para no dejarte la salud. Las ventas de este producto se han disparado durante las últimas semanas y esta opción de HomCom es especialmente buena, tanto por su precio (no llega a los 100 euros gracias al 15% de descuento) como por sus características: respaldo alto, función basculante, reposabrazos abatibles y base completamente giratoria. Las horas frente al ordenador se te van a pasar tan volando como si estuvieses jugando a FIFA 20.

Cinco estrellas de valoración, más de 1.800 reseñas favorables, el más vendido de su categoría... Poco más que añadir sobre este espejo de baño con aumento y luz led, salvo que puede ser tuyo por 10 euros menos de lo que suele costar habitualmente.

Una vez que se entra en el mundo de la aspiración sin cables, ya no se sale, no hay vuelta atrás. Qué mejor que adentrarse en él de la mano de este Bosch que promete una autonomía ilimitada gracias a sus dos baterías extraíbles e intercambiables. Tampoco tiene bolsa, así que la sensación y potencia de limpieza es todavía mayor, tanto en casa como en el coche, donde puedes usarlo gracias a sus boquillas especiales y a su escaso peso: no llega a los 3 kilos.