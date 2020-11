Los dos guiños de Letizia a la ausencia de Felipe VI en su último acto

Después de se comunicara este domingo que el rey Felipe VI estará 10 días en cuarentena por contacto con un caso de covid-19, la reina Letizia ha estrenado este miércoles su agenda en solitario en la Tourism Innovation Summit de Sevilla. El monarca canceló toda su agenda para estos días, pero tanto Letizia como Leonor y Sofía mantienen los actos institucionales programados para este periodo.

A pesar de que la reina haya acudido en solitario al evento, no ha dudado en mandar dos importantes guiños al monarca. “Si me lo permiten, me gustaría trasladarles un saludo con todo cariño del rey, a quien le habría gustado mucho estar hoy aquí con nosotros en Sevilla. Le he dado mucha envidia cuando esta mañana me he despedido de él”, ha señalado antes de empezar el acto.

“Es muy consciente del gran impacto que está teniendo esta epidemia en el sector”, ha apostillado en nombre de su marido. Más tarde, al salir del evento celebrado en el Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES) de la capital hispalense y ser preguntada por el estado de salud del monarca ha señalado que se encuentra “muy bien”.

El otro guiño por parte de Letizia ha sido a través de su ropa. Letizia ha optado por el mismo vestido que lució en junio del pasado año en su viaje a Londres, cuando Felipe VI fue nombrado miembro de la Orden de la Jarretera. Además, se trata de un diseño de la firma sevillana Cherubina, por lo que además de un recuerdo importante para el monarca también es toda una referencia a la ciudad andaluza que acogía el acto.