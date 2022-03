Los escenarios posibles para el fin de una pandemia

Clara Margais/picture alliance via Getty Images

Clara Margais/picture alliance via Getty Images

Al mismo tiempo, las restricciones van decayendo, resuenan promesas de una retirada de mascarilla en interiores y Sanidad y las comunidades han acordado transicionar hacia un nuevo sistema de control de la enfermedad , según el cual no se notificarán todos los casos de covid –sí los graves o de personas vulnerables– y se establecerá una red de vigilancia centinela , al estilo del que ya funciona con la gripe .

Para Pedro Gullón, epidemiólogo y profesor en la Universidad de Alcalá, si hubiese que elegir alguna epidemia con la que poder comparar la de covid serían “ la de gripe de 1918 o la rusa de 1889 ”, producidas por virus respiratorios. Lo que nos dicen los datos ‘oficiales’ sobre ellas es que duraron, aproximadamente, dos años, pero lo cierto es que no desaparecieron, sin más, de un día para otro.

Por ejemplo, se considera que la pandemia de la llamada gripe española acabó en abril de 1920. No obstante, aclara Gullón, “siguió provocando un aumento de mortalidad en los años posteriores, aunque cada vez de menos importancia”. Es decir, la pandemia se dio por finalizada pero, pasado un tiempo, siguió habiendo ciertas muertes asociadas a esa gripe. Algo similar podría ocurrir con la covid.

“Irá perdiendo importancia hasta que socialmente se acabe”

Los expertos no han podido determinar si el ‘fin’ de la pandemia de gripe de 1918 vino dado porque había menos circulación del virus o menos letalidad, aunque Gullón considera que “seguramente” se produjeron ambos factores a la vez.

Las pandemias de gripe y covid “funcionan de la misma manera”

¿Qué nos puede enseñar, entonces, la conocida como gripe española? De ella sabemos que, en Europa, tuvo cuatro olas, de las cuales la más grave fue la segunda, en otoño de 1918, cuando se estima que murieron más del 60% del total de 40 millones de fallecidos por la pandemia. La tercera ola, larga e intermitente, se produjo en los primeros meses de 1919. La cuarta tuvo lugar en Europa durante los primeros meses de 1920, y fue “larga y preocupante, pero no excesivamente mortal”, describe Erkoreka.

En el Pacífico sur, en cambio, hubo una quinta ola, que no era sino un ‘retraso’ de las anteriores. Australia había mantenido cerrados sus puertos hasta que, en 1919, no le quedó más remedio que abrirlos a sus soldados que volvían de la Segunda Guerra Mundial. Estos llevaron la gripe –frente a la cual la población no estaba inmunizada–, alargando esa última fase hasta 1921.